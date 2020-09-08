Задержанную ФСБ школьницу из Красноярска отпустили из психдиспансера

14-летнюю жительницу Красноярска Алену П. отпустили из психоневрологического диспансера, куда ее принудительно госпитализировали из-за подписки на паблик про расстрел в американской школе «Колумбайн».

Как сообщил адвокат «Агоры» Владимир Васин, девушка провела в клинике две недели. Защита уверена, что ФСБ, руководство диспансера и местные чиновники действовали незаконно, а потому семья школьницы собирается обжаловать в суде решение о госпитализации. В ближайшее время девушку ждет психологическая реабилитация и возвращение в школу.

Напомним, что сотрудники краевого управления ФСБ задержали и поместили девочку в психдиспансер из-за того, что та была подписана на паблик «Колумбайн» в соцсети «ВКонтакте». «Показаниями для госпитализации в круглосуточный стационар послужили сведения от сотрудников ФСБ о том, что у нее отмечаются: особенности поведения, не соответствующие существующим социальным нормам, которые отвечают критерию: опасность для себя и (или) окружающих», — говорилось в заключении врачебной комиссии от 28 августа. При этом независимые эксперты отмечали, что никаких отклонений у девочки нет.

Источники «Новой газеты» сообщали, что Алена П. была не единственной, кого отправили в психдиспансер из-за интереса к группе о «Колумбайне» по требованию ФСБ — перед 1 сентября в стационары поместили как минимум девять красноярских школьников.

«Возможно, флешмоб к 1 сентября, показательное выступление, — говорит адвокат Владимир Васин, — Главное, что у всех похожа процедура обмана. Сотрудники ФСБ убеждают родителей, что дети совершили преступные деяния, уверяют, что для безопасности им будет лучше в больнице, обещают, что это на пару дней, а потом, после добровольного помещения, умывают руки».