Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии по обвинению в смертельном ДТП

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Пресненский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима актера Михаила Ефремова по обвинению в ДТП на Смоленской площади, в котором погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Суд также взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего. Актера признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 4 ст. 264 УК) и взяли под стражу в зале суда.

Во время оглашения приговора судья заявила о доказательствах фальсификации свидетелей со стороны защиты, которые, в частности, говорили, что Ефремов после аварии вышел из машины со стороны пассажира.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Около суда собрались поклонники актера, несколько человек, устроивших магический ритуал, задержали и отвезли в ОВД. В суд Ефремова пришли поддержать родственники и друзья, в том числе актер Иван Охлобыстин, музыкант Гарик Сукачев и писатель Дмитрий Быков.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Ранее прокурор запросил 11 лет колонии, заявив, что вина Ефремова доказана. Сам Ефремов заявил в суде, что признает свою вину и соболезнует потерпевшим. Актер отметил, что у него есть вопросы к адвокатам потерпевших, которые устроили из процесса «цирк и шоу» и всячески препятствовали примирению сторон.

Он добавил, что до сих пор не помнит момента столкновения: «Я потом не признал вину, но и в этом я неправ. Я хотел просто услышать доказательства, но, видимо, надо было признавать без доказательств. Я разговаривал с адвокатом и говорил, что десятку дадут точно, но он не верил <…> Я в тупике. Что бы я ни сделал — все не так, во всем неправ».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

ДТП с участием артиста произошло 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова выехал на встречную и врезался в фургон Захарова, который позже скончался в больнице. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.