В России зарегистрировали 5 099 новых случаев коронавируса

Членов Координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова задержали на территории Украины. Об этом сообщил госпогранкомитет Беларуси РИА Новости.

«От себя добавлю — это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. [Члена президиума КС] Марию Колесникову не смогли вывезти из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла меры, чтобы не допустить перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь», — заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Погранкомитет сообщил о задержании Колесниковой на границе со стороны Беларуси. По словам его официального представителя Антона Бычковского при пересечении границы, транспорт, на котором ехали члены КС, ускорился, когда увидел пограничный наряд, что создало «угрозу жизни военнослужащему».

В этот момент Колесникова, как сообщили в погранкомитете, покинула транспортное средство. «Вероятнее всего, ее вытолкнули из транспортного средства. Родненков и Кравцов пересекли линию государственной границы и попали на территорию Украины, Колесникову задержали. В настоящий момент она задержана, ведется разбирательство», — заявил Бычковский.

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