Погранкомитет Беларуси: членов КС Кравцова и Родненкова задержали на Украине

Членов Координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова задержали на территории Украины. Об этом сообщили в госпогранкомитете Беларуси РИА Новости.

«По имеющейся у нас информации, в порядке взаимодействия Родненков и Кравцов задержаны сопредельной стороной на территории Украины», — сказал представитель ведомства Антон Бычковский.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что члены оппозиции выехали из Беларуси не добровольно: «Это было насильственное выдворение из родной страны. [Члена президиума КС] Марию Колесникову не смогли вывезти из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла меры, чтобы не допустить перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь».

Погранкомитет сообщил о задержании Колесниковой на границе со стороны Беларуси. В погранкомитете говорили, что члены КС проходили оформление на границе около 4 утра. По словам Бычковского, при пересечении границы, транспорт, на котором ехали члены КС, ускорился, когда увидел пограничный наряд, что создало «угрозу жизни военнослужащему».

В этот момент Колесникова, как сообщили в погранкомитете, покинула транспортное средство. «Вероятнее всего, ее вытолкнули из транспортного средства. Родненков и Кравцов пересекли линию государственной границы и попали на территорию Украины, Колесникову задержали», — заявил Бычковский. Источник агентства Интерфакс-Украина утверждает, что Колесникову не смогли выдворить из страны, так как она порвала свой паспорт.

Напомним, все три члена КС накануне пропали. Колесникову затолкали в автобус с надписью «Связь» примерно в 10:05 возле Национального художественного музея в Минске, рассказала читательница Tut.by. После этого на связь перестали выходить Родненков и Кравцов.