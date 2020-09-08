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№ 97 от 7 сентября 2020Читать номер
На Шиесе с 21 сентября возобновят остановку поездов. Ее отменили во время протестов против строительства свалки
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Железнодорожную станцию Шиес вновь откроют для пассажиров , сообщил врио архангельского губернатора Александр Цыбульский на своей странице «ВКонтакте».
Согласно подписанному 7 сентября приказу Федерального агентства железнодорожного транспорта, через 14 дней пассажирские поезда возобновят остановку на станции. Этого требовали жители области.
Поезда перестали останавливаться на Шиесе 25 июня прошлого года. В это время там шли масштабные протесты против строительства свалки для московского мусора, и активисты приезжали в палаточный лагерь на поездах. 27 июня архангельский акционист Андрей Христофоров (Древарх Просветленный) дернул на Шиесе стоп-кран в знак протеста против отмены остановки. После этого его обвинили в нападении на полицейского, он был вынужден покинуть страну.
Напомним протесты на Шиесе идут больше двух лет. Весной Цыбульский и врио губернатора Коми Владимир Уйба заявили о готовности закрыть проект. Однако рабочие и охрана все еще находятся на стройплощадке, равно как и активисты. Возведенные там постройки не снесены, рекультивация земель практически не ведется.