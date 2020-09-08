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№ 97 от 7 сентября 2020Читать номер
В Сыктывкаре второй раз за три дня титушки напали на журналистов
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В Сыктывкаре неизвестные второй раз за три дня напали на сотрудников сетевого издания «Новая Республика». Об этом «Новой газете» рассказал один из репортеров Виктор Кокарев.
Вчера вечером двое журналистов вместе с общим знакомым возвращались с работы по улице Коммунистической. Кокарев заметил, что их преследуют двое крепких мужчин. Он отошел ко входу в банк, под камеры наблюдения, в это время преследователи бросились на его спутников.
«Мимо проезжали ДПСники. Я их сразу стал звать, они догнали одного, второй скрылся», — рассказал Кокарев «Новой». Задержанного допросили в отделе полиции, а затем отпустили домой.
Журналист добавил, что за полчаса до нападения в редакцию звонил местный политтехнолог Антон Ведерников, интересовавшийся, зачем «республиканцы» срывают со столбов листовки партий «Родина» и «Зеленая альтернатива». Ему ответили, что снимают только те листовки, которые нарушают правила агитации.
В конце прошлой недели в лицо Кокареву, снимавшему незаконную расклейку агиток «Родины», брызнули из перцового баллончика. По данным «Медузы», активность партии в Коми поддерживает бизнесмен Евгений Пригожин (известный как «кремлевский повар»). В самой «Родине» это отрицают.
Теги:em, журналисты, нападение, сыктывкар
Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот
Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в Минздраве.
В ведомстве заявили, что вакцина «прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора» и ее поставки в регионы ожидаются в ближайшее время.
О регистрации вакцины «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с 48-й Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны.
Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально». Также Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек.