В Сыктывкаре второй раз за три дня титушки напали на журналистов

В Сыктывкаре неизвестные второй раз за три дня напали на сотрудников сетевого издания «Новая Республика». Об этом «Новой газете» рассказал один из репортеров Виктор Кокарев.

Вчера вечером двое журналистов вместе с общим знакомым возвращались с работы по улице Коммунистической. Кокарев заметил, что их преследуют двое крепких мужчин. Он отошел ко входу в банк, под камеры наблюдения, в это время преследователи бросились на его спутников.

«Мимо проезжали ДПСники. Я их сразу стал звать, они догнали одного, второй скрылся», — рассказал Кокарев «Новой». Задержанного допросили в отделе полиции, а затем отпустили домой.

Журналист добавил, что за полчаса до нападения в редакцию звонил местный политтехнолог Антон Ведерников, интересовавшийся, зачем «республиканцы» срывают со столбов листовки партий «Родина» и «Зеленая альтернатива». Ему ответили, что снимают только те листовки, которые нарушают правила агитации.

В конце прошлой недели в лицо Кокареву, снимавшему незаконную расклейку агиток «Родины», брызнули из перцового баллончика. По данным «Медузы», активность партии в Коми поддерживает бизнесмен Евгений Пригожин (известный как «кремлевский повар»). В самой «Родине» это отрицают.