Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в Минздраве.

В ведомстве заявили, что вакцина «прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора» и ее поставки в регионы ожидаются в ближайшее время.

О регистрации вакцины «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с 48-й Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны.

Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально». Также Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек.