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№ 97 от 7 сентября 2020

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Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот

Общество407

407
 

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в Минздраве.

В ведомстве заявили, что вакцина «прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора» и ее поставки в регионы ожидаются в ближайшее время.

О регистрации вакцины «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с 48-й Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны.

Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально». Также Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек.

Теги:
nt, коронавирус

Погранкомитет Беларуси заявил о пересечении границы с Украиной членами КС Колесниковой, Кравцовым и Родненковым

Общество1 585

1 585
 

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов проходили пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» на границе с Украиной сегодня рано утром. Об этом рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

«8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины», — заявил он. 

При этом госСМИ БелТА и «Беларусь 1» сообщили, что Родненков и Кравцов «этой ночью сбежали за границу». Колесникову же, по их утверждениям, там задержали. В Координационном совете заявили, что она не собиралась покидать территорию страны. 

Члены КС пропали накануне. Колесникову затолкали в автобус с надписью «Связь» примерно 10:05 возле Национального художественного музея в Минске, рассказала читательница Tut.by. После этого на связь перестали выходить Родненков и Кравцов. 

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Теги:
em, координационный совет, беларусь
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