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№ 97 от 7 сентября 2020Читать номер
Погранкомитет Беларуси заявил о пересечении границы с Украиной членами КС Колесниковой, Кравцовым и Родненковым
Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов проходили пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» на границе с Украиной сегодня рано утром. Об этом рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
«8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины», — заявил он.
При этом госСМИ БелТА и «Беларусь 1» сообщили, что Родненков и Кравцов «этой ночью сбежали за границу». Колесникову же, по их утверждениям, там задержали. В Координационном совете заявили, что она не собиралась покидать территорию страны.
Члены КС пропали накануне. Колесникову затолкали в автобус с надписью «Связь» примерно 10:05 возле Национального художественного музея в Минске, рассказала читательница Tut.by. После этого на связь перестали выходить Родненков и Кравцов.
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