Погранкомитет Беларуси заявил о пересечении границы с Украиной членами КС Колесниковой, Кравцовым и Родненковым

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов проходили пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» на границе с Украиной сегодня рано утром. Об этом рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

«8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины», — заявил он.

При этом госСМИ БелТА и «Беларусь 1» сообщили, что Родненков и Кравцов «этой ночью сбежали за границу». Колесникову же, по их утверждениям, там задержали. В Координационном совете заявили, что она не собиралась покидать территорию страны.

Члены КС пропали накануне. Колесникову затолкали в автобус с надписью «Связь» примерно 10:05 возле Национального художественного музея в Минске, рассказала читательница Tut.by. После этого на связь перестали выходить Родненков и Кравцов.