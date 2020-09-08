Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Навальный выведен из комы и реагирует на обращения после отравления «Новичком»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 97 от 7 сентября 2020

Читать номер

Погранкомитет Беларуси заявил о пересечении границы с Украиной членами КС Колесниковой, Кравцовым и Родненковым

Общество470

470
 

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов проходили пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» на границе с Украиной сегодня рано утром. Об этом рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

«8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины», — заявил он. 

При этом госСМИ БелТА и «Беларусь 1» сообщили, что Родненков и Кравцов «этой ночью сбежали за границу». Колесникову же, по их утверждениям, там задержали. В Координационном совете заявили, что она не собиралась покидать территорию страны. 

Члены КС пропали накануне. Колесникову затолкали в автобус с надписью «Связь» примерно 10:05 возле Национального художественного музея в Минске, рассказала читательница Tut.by. После этого на связь перестали выходить Родненков и Кравцов. 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
em, координационный совет, беларусь
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera