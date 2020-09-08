Что произошло за ночь 8 сентября. Коротко

Разработанная «Ростелекомом» поисковая система «Спутник» прекратила работу. Об этом сообщает CNews.

Портал отмечает, что с официального сайта «Спутника» исчезла строка для ввода поисковых запросов, а на главной странице отображаются ссылки на другие разработки компании, в том числе доверенный и корпоративный браузеры.

В августе стало известно, что «Ростелеком» подал иск о банкротстве поисковика, задолжность которого составляет более 292 миллионов рублей.

В 2017 году «Ведомости» сообщали, что «Ростелеком» признал «неудачным» проект «Спутник», так как он не пользовался популярностью у интернет-аудитории, и компания говорила о его возможном закрытии. Однако в декабре стало известно, что «Ростелеком» выделил 260,4 млн рублей на развитие «Спутника».

«Ростелеком» запустил поисковик и одноименный браузер «Спутник» в 2014 году, использование которого собирались сделать обязательным в государственных учреждениях.