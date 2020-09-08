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№ 97 от 7 сентября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 8 сентября. Коротко
«Новая газета»редакция
- Представитель Госпогранкомитета Беларуси заявил, что Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. Госагентство БелТА утверждает, что это сделали только Родненков и Кравцов, Колесникову же якобы задержали на границе. Напомним, все трое не выходили на связь со вчерашнего дня, Колесникову примерно в 10:00 затолкали в машину с надписью «Связь».
- Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. В Минздраве заявили, что ее поставки в регионы ожидаются в ближайшее время.
- Красноярскую школьницу выписали из психоневрологического диспансера. Ее поместили туда из-за подписки на паблик про расстрел в американской школе «Колумбайн».
- Работа государственного поисковика «Спутник» прекращена. По подсчетам CNews, уже в 2016 году расходы на его развитие и техподдержку составили более 2 миллиардов рублей.
- В Москве за сутки от коронавируса скончались еще 16 пациентов. Прирост этого показателя стал максимальным с 22 июля, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 4921.
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Теги:вакцина, коронавирус, координационный совет, беларусь, em
Разработанный «Ростелекомом» поисковик «Спутник» прекратил работу
Разработанная «Ростелекомом» поисковая система «Спутник» прекратила работу. Об этом сообщает CNews.
Портал отмечает, что с официального сайта «Спутника» исчезла строка для ввода поисковых запросов, а на главной странице отображаются ссылки на другие разработки компании, в том числе доверенный и корпоративный браузеры.
В августе стало известно, что «Ростелеком» подал иск о банкротстве поисковика, задолжность которого составляет более 292 миллионов рублей.
В 2017 году «Ведомости» сообщали, что «Ростелеком» признал «неудачным» проект «Спутник», так как он не пользовался популярностью у интернет-аудитории, и компания говорила о его возможном закрытии. Однако в декабре стало известно, что «Ростелеком» выделил 260,4 млн рублей на развитие «Спутника».
«Ростелеком» запустил поисковик и одноименный браузер «Спутник» в 2014 году, использование которого собирались сделать обязательным в государственных учреждениях.