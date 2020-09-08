Разработанный «Ростелекомом» поисковик «Спутник» прекратил работу

В Кургане полицейские пришли вручать повестку в военкомат сотруднику местного штаба Навального Никите Ильину. Об этом «Новой газете» рассказали в штабе.

Первоначально двое полицейских хотели пройти в офис для проведения некой «проверки» помещения, но сторонники Навального отказались пропустить их внутрь, поскольку сотрудники не представились. Активисты также заметили, что на их форменном обмундировании не было нагрудных знаков.

После того, как активисты вышли из штаба, полицейские задержали Ильина за углом с применением физической силы. Полицейские надели нагрудные знаки, пока ждали сотрудников штаба, отметили активисты.

«Вручение повесток в военкомат не входит в обязанности полицейских, — отметил координатор курганского штаба Навального Алексей Шварц, уточнив, что это должен делать комиссар. — Полиция вправе заниматься этим только в случае розыска призывника, но, во-первых, у Ильина уже есть военный билет, он не годен по состоянию здоровья, во-вторых, он не является разыскиваемым лицом».

Фото: штаб Навального в Кургане

В итоге Ильин не подписал вручение ему повестки в военный комиссариат, не сочтя ее надлежаще оформленным юридическим документом: на ней не был указан ни адрес вручаемого лица, ни фамилия комиссара. Повестка должна сопровождаться также отрывным корешком, который отдают призывнику на руки.

Шварц добавил, что произошедшее активисты расценивают как давление на штаб. «В скором времени у нас в регионе состоятся выборы, к нам едут наблюдатели из Екатеринбурга и Тюмени. Накануне выборов, 10 сентября, назначили и дату слушания в суде по моему административному делу – процесс будет посвящен тому, что я проводил одиночный пикет в день отравления Навального в медицинской маске», — рассказал он.

Ранее на Шварца составили протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), указав в нем, что активист нарушил режим проведения мероприятия в гигиенической маске на лице». После огласки в СМИ пресс-служба УМВД по Курганской области уточнила претензии к координатору штаба Навального: в полиции заявили, что они связаны не с ношением Шварцем медицинской маски, а проведением пикета после 22.00.

Напомним, в конце прошлого года сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Навального Руслана Шаведдинова отправили служить на архипелаг Новая Земля. До этого у него прошел обыск, и он больше суток не выходил на связь. Призыв Шаведдинова суд признал законным, хотя до отправки на службу его заявление об отсрочке не успели рассмотреть.

В июне в армию отправили еще одного сотрудника ФБК Артема Ионова. Директор фонда Иван Жданов говорил, что он не годен к службе из-за астмы. По данным ФБК, Ионов служит на Чукотке. Также в армию летом отправили пресс-секретаря «Альянса врачей» Ивана Коновалова. По словам главы альянса Анастасии Васильевой, его задержали в Туле за несколько дней до отправки на службу, никаких повесток ему не приходило.