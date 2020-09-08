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№ 97 от 7 сентября 2020Читать номер
Разработанный «Ростелекомом» поисковик «Спутник» прекратил работу
Разработанная «Ростелекомом» поисковая система «Спутник» прекратила работу. Об этом сообщает CNews.
Портал отмечает, что с официального сайта «Спутника» исчезла строка для ввода поисковых запросов, а на главной странице отображаются ссылки на другие разработки компании, в том числе доверенный и корпоративный браузеры.
В августе стало известно, что «Ростелеком» подал иск о банкротстве поисковика, задолжность которого составляет более 292 миллионов рублей.
В 2017 году «Ведомости» сообщали, что «Ростелеком» признал «неудачным» проект «Спутник», так как он не пользовался популярностью у интернет-аудитории, и компания говорила о его возможном закрытии. Однако в декабре стало известно, что «Ростелеком» выделил 260,4 млн рублей на развитие «Спутника».
«Ростелеком» запустил поисковик и одноименный браузер «Спутник» в 2014 году, использование которого собирались сделать обязательным в государственных учреждениях.
Теги:поисковики, спутники, nt
Полиция пришла в курганский штаб Навального для вручения сотруднику повестки в военкомат. У него уже есть военный билет
Юлия БаталоваНовая газета
В Кургане полицейские пришли вручать повестку в военкомат сотруднику местного штаба Навального Никите Ильину. Об этом «Новой газете» рассказали в штабе.
Первоначально двое полицейских хотели пройти в офис для проведения некой «проверки» помещения, но сторонники Навального отказались пропустить их внутрь, поскольку сотрудники не представились. Активисты также заметили, что на их форменном обмундировании не было нагрудных знаков.
После того, как активисты вышли из штаба, полицейские задержали Ильина за углом с применением физической силы. Полицейские надели нагрудные знаки, пока ждали сотрудников штаба, отметили активисты.
«Вручение повесток в военкомат не входит в обязанности полицейских, — отметил координатор курганского штаба Навального Алексей Шварц, уточнив, что это должен делать комиссар. — Полиция вправе заниматься этим только в случае розыска призывника, но, во-первых, у Ильина уже есть военный билет, он не годен по состоянию здоровья, во-вторых, он не является разыскиваемым лицом».
В итоге Ильин не подписал вручение ему повестки в военный комиссариат, не сочтя ее надлежаще оформленным юридическим документом: на ней не был указан ни адрес вручаемого лица, ни фамилия комиссара. Повестка должна сопровождаться также отрывным корешком, который отдают призывнику на руки.
Шварц добавил, что произошедшее активисты расценивают как давление на штаб. «В скором времени у нас в регионе состоятся выборы, к нам едут наблюдатели из Екатеринбурга и Тюмени. Накануне выборов, 10 сентября, назначили и дату слушания в суде по моему административному делу – процесс будет посвящен тому, что я проводил одиночный пикет в день отравления Навального в медицинской маске», — рассказал он.
Ранее на Шварца составили протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), указав в нем, что активист нарушил режим проведения мероприятия в гигиенической маске на лице». После огласки в СМИ пресс-служба УМВД по Курганской области уточнила претензии к координатору штаба Навального: в полиции заявили, что они связаны не с ношением Шварцем медицинской маски, а проведением пикета после 22.00.
Напомним, в конце прошлого года сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Навального Руслана Шаведдинова отправили служить на архипелаг Новая Земля. До этого у него прошел обыск, и он больше суток не выходил на связь. Призыв Шаведдинова суд признал законным, хотя до отправки на службу его заявление об отсрочке не успели рассмотреть.
В июне в армию отправили еще одного сотрудника ФБК Артема Ионова. Директор фонда Иван Жданов говорил, что он не годен к службе из-за астмы. По данным ФБК, Ионов служит на Чукотке. Также в армию летом отправили пресс-секретаря «Альянса врачей» Ивана Коновалова. По словам главы альянса Анастасии Васильевой, его задержали в Туле за несколько дней до отправки на службу, никаких повесток ему не приходило.