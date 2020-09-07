ФСБ: дело против Ивана Сафронова возбуждено на законных основаниях

Федеральная служба безопасности заявила, что дело о госизмене против экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова возбуждено на законных основаниях. Об этом сообщается в телеграм-канале «СвободуСафронову!».

Обращения первоначально подавались к президенту Владимиру Путину с просьбой взять дело под личный контроль, но из управления по работе с обращениями их переадресовали в ФСБ, которая и возбудила дело против Сафронова. «Расследование данного уголовного дела осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством, предъявленное Сафронову И.И. обвинение основано на собранных доказательствах»,— говорится в ответе спецслужбы на электронное обращение Аллы Бараховой, работавшей с Сафроновым в «Коммерсанте».

Напомним, Сафронову, который сейчас занимает должность советника главы «Роскосмоса», 2 сентября продлили арест на три месяца, заседание проходило в закрытом режиме. Более 140 человек, среди которых известные журналисты, политики и общественные деятели, подписали за него поручительства. К главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину защита за поручительством не обращалась.

Сафронова задержали 7 июля и в тот же день отправили в СИЗО «Лефортово». По версии следствия, он передавал информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством, обороной и безопасностью России чешской разведке. Детали обвинений ФСБ не раскрывает даже защите.

Сам Сафронов вину не признает и считает, что обвинение связано с его журналистской деятельностью, но ФСБ это отрицает. При этом она предлагала ему раскрыть свои источники и пойти на сделку со следствием, Сафронов этого не сделал.