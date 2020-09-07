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№ 97 от 7 сентября 2020

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В Татарстане сняли с муниципальных выборов 13 независимых кандидатов

Общество5

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Зеленодольский городской суд в Татарстане снял с муниципальных выборов в 13 независимых кандидатов, которые выступают против строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново под Казанью. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта «Объединенные демократы».

Координатор проекта Анастасия Буракова уточнила «Новой газете», что причиной снятия кандидатов с выборов стал сайт противников строительства завода, ресурс называется «Дикоскиново». Суд утверждал, что кандидаты якобы не оплатили сайт, хотя он создавался за несколько лет до выборов.

«Суд не принял никаких аргументов кандидатов и юристов о том, что этот сайт некоммерческий, он не делался за деньги, он не делался под агитацию, и из-за упоминаний имен кандидатов на этом сайте просто <...> всех снял с выборов», — объяснила Буракова. Она добавила, что суд считал якобы стоимость сайта, опираясь на среднее число, и свое решение он мотивировал превышением допустимых трат не из фонда.

Сегодня — последний день, суд мог снять кандидатов с муниципальных выборов. «Власти специально провернули эту операцию в самый последний момент», — считают в «Объединенных демократах». Кандидаты планировали выдвинуться на выборы в совет Осинового сельского поселения Зеленодольского района Татарстана, которые состоятся 13 сентября.

Строительство мусоросжигательного завода планировалось начать еще примерно три года назад, однако это было сделано только летом этого года. Строительство планируется завершить к 2022-му году, отмечает «Коммерсант». Стоимость завода — 28 миллиардов рублей, планируется, что он будет рассчитан на сжигание до 550 тысяч тонн мусора в год. Местные жители выступили против строительства.

Теги:
выборы, татарстан, em
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