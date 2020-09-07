Росприроднадзор: хлор с промплощадок «Акрона» и «ФосАгро» попал в водоемы Мурманской области

Источниками загрязнения озера Умбозеро в Мурманской области, которое заметили в июне, стали АО «Апатит» («дочка» «ФосАгро») и АО «СЗФК» из группы «Акрон». Результаты проверки Росприроднадзора опубликовал Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Инспекторы определили, что алюминий и молибден, придавшие зеленый оттенок Умбозеру и реке Вуоннемйок, попали в водоемы с территории этих предприятий во время таяния снега, к которому компании, по версии надзорного органа, оказались неготовыми. Кроме того, хлор с территорий тех же предприятий обнаружен в двух ручьях, куда стекает вода из-под отвалов компаний. Загрязненные ручьи впадают в Вуоннемйок и озеро Комариное.

Ведомство не называет точных цифр, однако сообщает, что отмечено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ и что оно носит системный характер. На оба предприятия составлены протоколы.

Напомним, разлив химических веществ в водоемах у города Кировск местные жители заметили 17 июня. Уже через три дня губернатор Чибис заявил, что попавшее в воду вещество нетоксично, а изменение цвета озера объяснил сходом селя. Однако, по данным метеорологов, селевой поток в Мурманской области наблюдали лишь однажды — в 1977 году.