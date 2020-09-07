Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Навальный выведен из комы и реагирует на обращения после отравления «Новичком»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 97 от 7 сентября 2020

Читать номер

Росприроднадзор: хлор с промплощадок «Акрона» и «ФосАгро» попал в водоемы Мурманской области

Общество21

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

21
 

Источниками загрязнения озера Умбозеро в Мурманской области, которое заметили в июне, стали АО «Апатит» («дочка» «ФосАгро») и АО «СЗФК» из группы «Акрон». Результаты проверки Росприроднадзора опубликовал Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Инспекторы определили, что алюминий и молибден, придавшие зеленый оттенок Умбозеру и реке Вуоннемйок, попали в водоемы с территории этих предприятий во время таяния снега, к которому компании, по версии надзорного органа, оказались неготовыми. Кроме того, хлор с территорий тех же предприятий обнаружен в двух ручьях, куда стекает вода из-под отвалов компаний. Загрязненные ручьи впадают в Вуоннемйок и озеро Комариное.

Ведомство не называет точных цифр, однако сообщает, что отмечено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ и что оно носит системный характер. На оба предприятия составлены протоколы.

Напомним, разлив химических веществ в водоемах у города Кировск местные жители заметили 17 июня. Уже через три дня губернатор Чибис заявил, что попавшее в воду вещество нетоксично, а изменение цвета озера объяснил сходом селя. Однако, по данным метеорологов, селевой поток в Мурманской области наблюдали лишь однажды — в 1977 году. 

Теги:
Росприроднадзор, загрязнение, мурманская область, em

Росздравнадзор заявил об искажениях статистики смертности от COVID-19

Общество1 872

1 872
 

Больницы по-разному регистрируют летальные исходы пациентов, которые находились в стационарах, перепрофилированных для приема больных COVID-19.  Об этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, сообщает «Медицинский вестник».

По словам Самойловой, в результате проверки выявилась огромная разница в том, как различные медучреждения составляют статистику. «Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания», – заявила она. 

В конце июля показатель смертности от коронавируса в России был одним из самых низких в мире (1,62%). Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил такие показатели отсутствием дефицита коек и реанимационного оборудования. При этом Всемирная организация здравоохранения высказывала свои сомнения по поводу методики, которую применяют российские власти для подсчета смертности от COVID-19: глава программы ВОЗ Майкл Райан называл необычным количество смертей в России по отношению к числу подтвержденных случаев заражения и призвал к пересмотру статистики. 

Также высказывались сомнения по поводу системы подсчета новых случаев заражения. Так, «Новая газета» рассказывала о том, что данные по распространению коронавируса в России противоречат  законам статистики. Как утверждали опрошенные эксперты, чересчур гладкие цифры выглядят «нарисованными». 

Теги:
росздравнадзор, статистика, коронавирус
Больше интересного в вашей ленте
Только культурный человек сможет набрать в этом тесте 12 из 12
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Тигр наблюдал за медведем из засады, но все же решил напасть и был не прав
Вы будете видеть меньше такого
«Малыш просто прелесть»: Виктория Лопырева и ее муж показали лицо сына
Вы будете видеть меньше такого
Жителей Подмосковья предупредили о дожде, грозе и сильном ветре
Вы будете видеть меньше такого
5 ошибок в ремонте, которые грозят неприятным запахом в ванной
Вы будете видеть меньше такого
«Машина тонет!»: отказ двигателя БРДМ, участвовавшего в переходе через Керченский пролив, попал на видео
Вы будете видеть меньше такого
Варю яйца так, что скорлупа легко отделяется сама, – вам этот способ тоже понравится
Вы будете видеть меньше такого
Выбор нетизенов: топ-20 самых любимых парочек из корейских дорам
Вы будете видеть меньше такого
Они не ломаются. Названы самые надежные кроссоверы
Вы будете видеть меньше такого
Что едят в семье Пугачевой и Галкина
Вы будете видеть меньше такого
Шеф-повар Ивлев показал свой новый загородный дом
Вы будете видеть меньше такого
Samsung SM3 – азиатский «Логан». Но приятный внешне и комфортный. Легко найти в России
Вы будете видеть меньше такого
4 недостатка Мэрилин Монро, которые она умело скрывала от поклонников
Вы будете видеть меньше такого
Невероятная история дедушки, который взял билет на лайнер и уже 13 лет на нем живет
Вы будете видеть меньше такого
10 главных сериалов сентября 2020 года. Коротаем вечера
Вы будете видеть меньше такого
Песков о том, как силовики разбили дубинками стекло в кафе в Минске: Это какие-то хулиганские выходки
Вы будете видеть меньше такого
Внуку достался фотоархив деда в наследство. Теперь он обладатель коллекции редких снимков полувековой давности
Вы будете видеть меньше такого
Dacia показала на тизерах Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года
Вы будете видеть меньше такого
Как живут узбеки-миллионеры
Вы будете видеть меньше такого
Как подготовить грядку под озимый чеснок осенью – 3 полезных совета
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera