Больницы по-разному регистрируют летальные исходы пациентов, которые находились в стационарах, перепрофилированных для приема больных COVID-19. Об этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, сообщает «Медицинский вестник».

По словам Самойловой, в результате проверки выявилась огромная разница в том, как различные медучреждения составляют статистику. «Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания», – заявила она.

В конце июля показатель смертности от коронавируса в России был одним из самых низких в мире (1,62%). Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил такие показатели отсутствием дефицита коек и реанимационного оборудования. При этом Всемирная организация здравоохранения высказывала свои сомнения по поводу методики, которую применяют российские власти для подсчета смертности от COVID-19: глава программы ВОЗ Майкл Райан называл необычным количество смертей в России по отношению к числу подтвержденных случаев заражения и призвал к пересмотру статистики.

Также высказывались сомнения по поводу системы подсчета новых случаев заражения. Так, «Новая газета» рассказывала о том, что данные по распространению коронавируса в России противоречат законам статистики. Как утверждали опрошенные эксперты, чересчур гладкие цифры выглядят «нарисованными».