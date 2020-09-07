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№ 97 от 7 сентября 2020Читать номер
Обвиняемых в убийстве саудовского журналиста Хашогги приговорили к тюремным срокам до 20 лет
Суд Саудовской Аравии вынес приговор восьми гражданам, обвиняемым в убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, сообщает Al-Jazeera.
Имена обвиняемых официально не называются. Известно, что пятерых из них приговорили к 20 годам тюрьмы, еще троим дали тюремные сроки от 7 до 10 лет. Ранее сообщалось, что по делу об убийстве Хашогги проходят саудовские военные и офицеры разведки, в том числе экс-заместитель начальника разведки Саудовской Аравии Ахмед аль-Ассири и бывший королевский советник Сауд аль-Кахтани — последних обвиняли в планировании преступления и руководстве спецоперацией по убийству журналиста.
Отметим, что финальное решение по делу было вынесено после того, как семья Хашогги выступила с заявлением и попросила помиловать убийц журналиста. По закону Саудовской Аравии, только при наличии такого документа обвиняемые могли рассчитывать на тюремные сроки, а не на смертные приговоры.
Напомним, Джамаля Хашогги, сотрудничавшего с The Washington Post, убили 2 октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. По данным прокуратуры, тело журналиста расчленили и уничтожили. США, ООН и турецкие власти возложили ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин-Салмана.
Сам принц говорил, что считает себя ответственным за убийство оппозиционного журналиста, так как это произошло «во время его службы», однако утверждал, что ничего не знал о готовящемся преступлении.