Суд в Екатеринбурге оштрафовал участницу акции в поддержку Хабаровска

Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Владимир Ушаков 7 сентября оштрафовал на 10 000 рублей Екатерину Сусрякову за участие в акции протеста 1 августа в поддержку Хабаровска.

Как пояснила женщина в зале суда, она по собственной инициативе вышла в одиночный пикет на Октябрьскую площадь с требованием справедливого суда для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Такие одиночные пикеты она проводила каждую субботу еще с июля. Она отметила, что о том, что 1 августа на площадь придут другие люди, она не знала и ни с кем из протестующих не договаривалась об акции.

Во время пикетирования полиция к ней претензий не имела — у женщины проверили документы и переписали паспортные данные. Однако через несколько дней сотрудники полиции задержали ее по пути на работу и доставили в отдел по исполнению административного законодательства.

В полиции на нее составили первый протокол об административном правонарушении по ст. 20.2 ч 5 КОАП («нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Впоследствии ее задержали повторно и составили второй протокол за публичную акцию 8 августа в поддержку требований хабаровчан.

Отметим, в производстве Ленинского районного суда у судьи Ушакова находится еще шесть подобных дел против участников стихийных акций протеста.

Елена Шукаева