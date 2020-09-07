Мосгорсуд отменил оправдательный приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве гея на Курском вокзале

Московский городской суд 7 сентября отменил оправдательный приговор жителю столицы Антону Бережному, который, по версии следствия, убил гея Романа Едалова на Курском вокзале.

Суд, рассмотрев апелляционную жалобу прокуратуры и представителя потерпевших, нашел основания для отмены вердикта. «Уголовное дело передано на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии предварительного слушания», — сообщили «Новой» в пресс-службе Мосгорсуда.

Отметим, в Басманном суде в феврале этого года присяжные оправдали обвиняемого в убийстве, хотя подсудимый частично признал вину. Он настаивал, что сделал это не специально: по его версии, погибший «сам упал» на нож. Подсудимый просил квалифицировать дело как причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Присяжные признали лишь факт избиения Ефимова.

Напомним, убийство произошло ночью в июне 2019 года прямо перед главным входом в здание вокзала. По версии следствия, Антон Бережной напал с ножом на пару мужчин: Евгений Ефимов получил легкое ранение, а Едалов, который заслонил собой друга, скончался на месте.

Выживший потерпевший рассказывал журналистам, что нападавший оскорблял его и Едалова из-за их ориентации. По словам мужчины, скорее всего, нападавший проследил за ними, когда те вышли из ночного клуба.