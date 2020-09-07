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Военные медики Германии нашли следы боевого яда «Новичок» в анализах Навального и на бутылке из самолета. Кремль не признает отравления

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№ 97 от 7 сентября 2020

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Мосгорсуд отменил оправдательный приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве гея на Курском вокзале

Общество2

Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации

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Московский городской суд 7 сентября отменил оправдательный приговор жителю столицы Антону Бережному, который, по версии следствия, убил гея Романа Едалова на Курском вокзале.

Суд, рассмотрев апелляционную жалобу прокуратуры и представителя потерпевших, нашел основания для отмены вердикта. «Уголовное дело передано на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии предварительного слушания», — сообщили «Новой» в пресс-службе Мосгорсуда.

Отметим, в Басманном суде в феврале этого года присяжные оправдали обвиняемого в убийстве, хотя подсудимый частично признал вину. Он настаивал, что сделал это не специально: по его версии, погибший «сам упал» на нож. Подсудимый просил квалифицировать дело как причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Присяжные признали лишь факт избиения Ефимова.

Напомним, убийство произошло ночью в июне 2019 года прямо перед главным входом в здание вокзала. По версии следствия, Антон Бережной напал с ножом на пару мужчин: Евгений Ефимов получил легкое ранение, а Едалов, который заслонил собой друга, скончался на месте.

Выживший потерпевший рассказывал журналистам, что нападавший оскорблял его и Едалова из-за их ориентации. По словам мужчины, скорее всего, нападавший проследил за ними, когда те вышли из ночного клуба.

Теги:
геи, убийство, ng

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Экономика821

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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, курс доллара достиг 76,17 рублей — это максимум с апреля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс рубля в начале торгов понедельника начал снижаться против доллара и евро на фоне снижения стоимость нефти на 1,8% до 41,90 доллара за баррель по марке Brent.

По мнению экспертов Интерфакса, негативные настроения игроков биржи обусловлены в том числе опасениями расширения антироссийских санкций в связи с отравлением политика Алексея Навального.

Впрочем, в кабмине ФРГ заявили, что подготовка совместной с зарубежными партнерами реакции на ситуацию с Навальным займет время, говорить о каких-то выводах сейчас слишком рано.

Отметим, 2 сентября рубль также отреагировал падением к доллару и евро. Это произошло после заявления правительства Германии об отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Тогда курс доллара вырос до 75,5 рублей, курс евро — до 89 рублей.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва, в связи с чем лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где Навального и госпитализировали. Он впал в кому. Омские медики не раз уверяли, что не нашли в анализах Навального следов отравляющих веществ, однако немецкие медики заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Следственный комитет России, куда соратники Навального обратились с требованием возбудить уголовное дело об отравлении, до сих пор не отреагировал на их обращение.

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Теги:
доллар, евро, ng
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