Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, курс доллара достиг 76,17 рублей — это максимум с апреля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс рубля в начале торгов понедельника начал снижаться против доллара и евро на фоне снижения стоимость нефти на 1,8% до 41,90 доллара за баррель по марке Brent.

По мнению экспертов Интерфакса, негативные настроения игроков биржи обусловлены в том числе опасениями расширения антироссийских санкций в связи с отравлением политика Алексея Навального.

Впрочем, в кабмине ФРГ заявили, что подготовка совместной с зарубежными партнерами реакции на ситуацию с Навальным займет время, говорить о каких-то выводах сейчас слишком рано.

Отметим, 2 сентября рубль также отреагировал падением к доллару и евро. Это произошло после заявления правительства Германии об отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Тогда курс доллара вырос до 75,5 рублей, курс евро — до 89 рублей.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва, в связи с чем лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где Навального и госпитализировали. Он впал в кому. Омские медики не раз уверяли, что не нашли в анализах Навального следов отравляющих веществ, однако немецкие медики заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Следственный комитет России, куда соратники Навального обратились с требованием возбудить уголовное дело об отравлении, до сих пор не отреагировал на их обращение.