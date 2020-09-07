Мария Колесникова похищена неизвестными в центре Минска

ОБНОВЛЕНО 11:58 Минская милиция заявила, что не имеет информации о задержании представителей Координационного совета оппозиции, включая Колесникову. То же самое заявили в СК и Комитете госконтроля Беларуси. ОБНОВЛЕНО 11:37 Максим Богрецов вышел на связь с КС, с ним все в порядке, сообщает Tut.by.

Члена Координационного совета (КС) Марию Колесникову утром 7 сентября неизвестные люди возле Национального художественного музея посадили в микроавтобус с надписью «Связь» увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает Tut.by.

Изданию об этом рассказала свидетельница произошедшего.

«Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают», — заявила Tut.by свидетельница произошедшего.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков рассказал, что Колесникова одна была в центре города по делам и что о ее исчезновении Родненков узнал из новостей. Он стал выяснять, где находится Колесникова, однако в 11 часов его телефон стал недоступен.

Член Координационного совета Максим Знак заявил, что не знает, где сейчас находятся Колесникова и Родненков и не может связаться с ними. Знак добавил, что нет связи и с членом Координационного совета Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым.

ГУВД Минска сообщили ТАСС, что проверяют информацию об исчезновении Колесниковой.

Напомним, ранее член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова рассказала, что ее заставили уехать из Беларуси: она находилась под арестом в минском изоляторе, ее посадили в машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Сейчас Ковалькова находится в Варшаве, она заявляла, что не планировала покидать Беларусь. Впрочем, в МВД Беларуси уверили, что Ковалькову отпустили из изолятора для лечения.