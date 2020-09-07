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Военные медики Германии нашли следы боевого яда «Новичок» в анализах Навального и на бутылке из самолета. Кремль не признает отравления

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№ 97 от 7 сентября 2020

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Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности 

Общество4 975

Никита Кондратьеввыпускающий редактор сайта

4 975
 

Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, который обнаружил следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала Алексея Навального, не может передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности. Об этом корреспонденту «Новой газеты» рассказал официальный представитель Медико-санитарной службы Бундесвера.

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ.  В столь чувствительной сфере это недопустимо по соображениям безопасности и интересов ФРГ», — пояснили в службе в ответ на вопрос о том, будет ли Бундесвер передавать сведения об исследованиях в деле Навального по просьбе российских властей.

Ранее издание РБК публиковало запрос Генпрокуратуры РФ в адрес властей Германии, в котором правоохранители среди прочего просят предоставить результаты анализов Навального. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, положительный ответ на запрос был дан на встрече с послом РФ в Берлине.

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Теги:
отравление, навальный, ng
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