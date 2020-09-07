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№ 97 от 7 сентября 2020

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В России за сутки вновь выявили больше 5 тысяч новых случаев COVID-19

Общество132

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В России за сутки выявили 5 185 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 1 030 690. 

В Москве выявлено 690 новых случаев, в Петербурге — 196, в Подмосковье — 166, в Ростовской и Нижегородской областях — по 151. Скончался за сутки от COVID-19 51 пациент, в том числе 14 — в Москве. Это самый низкий прирост умерших с конца апреля. Общее число умерших от COVID-19 в России достигло 17 871. Выздоровели за сутки 2 828 человек, за все время пандемии — 843 277.  

Коэффициент распространения COVID-19 по стране сегодня достиг 1,05. Как отмечает ТАСС, это максимальный показатель за неделю. 

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Теги:
em, россия, коронавирус

Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились на 15%

Экономика310

310
 

Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились почти на 1,4 миллиардов долларов, или на 15,8%, с 8,8575 до 7,4578 миллиардов долларов, об этом говорится в сообщении Нацбанка Беларуси.

Таким образом, за август резервы снизились на 1 399,6 миллионов долларов после роста в июле на 61,8 миллионов долларов.

Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа, по словам Нацбанка, обусловлено продажей иностранной валюты на торгах.

В сообщении также говорится, что, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 миллиардов долларов. Таким образом, текущее состояние золотовалютного резерва приближается к этой отметке.

Отметим, курс доллара к белорусскому рублю с 1 августа по 1 сентября вырос на 8,9%, курс евро — на 8,99%.

Напомним, в конце августа Александр Лукашенко заявлял, что «государство не допустит обвала национальной валюты» и что некие «внутренние негодяи» пытаются дестабилизировать финансовый рынок страны. Он также сообщал, что Беларусь проведет с Россией переговоры о рефинансировании 1 миллиарда долларов долга и что он уже договорился насчет этого с президентом России Владимиром Путиным.

Теги:
беларусь, экономика, ng
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