Первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с US Open из-за попадания мячом в судью

Сербского теннисиста Новака Джоковича дисквалифицировали с Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом сообщается в твиттере турнира.

Это произошло из-за того, что Джокович случайно попал мячом в линейную судью. Теннисист извинился перед ней за произошедшее. Она самостоятельно покинула корт через некоторое время.

Из-за произошедшего Джоковича решили лишить всех очков и призовых денег, которые он заработал на турнире. «Вся эта ситуация опечалила и опустошила меня. Мне очень жаль, что я вызвал у нее (линейной судьи — ред.) такой стресс», — сообщил теннисист в инстаграме, добавив, что произошедшее было случайностью.

US Open — один из четырех турниров Большого шлема. Сейчас он проводится в Нью-Йорке.

Джокович считается первой ракеткой мира в одиночном разряде. Турниры Большого шлема он выигрывал 17 раз.