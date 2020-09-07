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№ 97 от 7 сентября 2020Читать номер
Первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с US Open из-за попадания мячом в судью
Сербского теннисиста Новака Джоковича дисквалифицировали с Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом сообщается в твиттере турнира.
Это произошло из-за того, что Джокович случайно попал мячом в линейную судью. Теннисист извинился перед ней за произошедшее. Она самостоятельно покинула корт через некоторое время.
Из-за произошедшего Джоковича решили лишить всех очков и призовых денег, которые он заработал на турнире. «Вся эта ситуация опечалила и опустошила меня. Мне очень жаль, что я вызвал у нее (линейной судьи — ред.) такой стресс», — сообщил теннисист в инстаграме, добавив, что произошедшее было случайностью.
US Open — один из четырех турниров Большого шлема. Сейчас он проводится в Нью-Йорке.
Джокович считается первой ракеткой мира в одиночном разряде. Турниры Большого шлема он выигрывал 17 раз.
Теги:em, дисквалификация, теннис
В ООН назвали Россию ответственной за водоснабжение Крыма
Ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине, однако «главную ответственность за обеспечение доступа к воде» несет Россия, заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
«Россия несет несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма [...] В соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории», — сообщила Троссел (Цитата по РИА Новости).
Ранее заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявляла, что отправила письмо в ООН с требованием осудить действия Украины, которая перекрыла подачу пресной воды в регион. ООН в ответ запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма.
Напомним, в Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения. Отключения затронули около 170 тысяч граждан и 4,5 тысяч юридических лиц. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ.
После ограничения водоснабжения в предприятие «Вода Крыма» перестало проводить мероприятия по очистке воды.
По данным крымских властей, в водохранилищах, питающих Симферополь, осталось порядка 20% запасов воды. За последний месяц на полуострове пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас.
До присоединения полуострова к России в 2014 году Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, она поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году власти Херсонской области Украины построили дамбу, которая перекрыла поставку воды в Крым.