В ООН назвали Россию ответственной за водоснабжение Крыма

Ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине, однако «главную ответственность за обеспечение доступа к воде» несет Россия, заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

«Россия несет несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма [...] В соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории», — сообщила Троссел (Цитата по РИА Новости).

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявляла, что отправила письмо в ООН с требованием осудить действия Украины, которая перекрыла подачу пресной воды в регион. ООН в ответ запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма.

Напомним, в Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения. Отключения затронули около 170 тысяч граждан и 4,5 тысяч юридических лиц. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ.

После ограничения водоснабжения предприятие «Вода Крыма» перестало проводить мероприятия по очистке воды.

По данным крымских властей, в водохранилищах, питающих Симферополь, осталось порядка 20% запасов воды. За последний месяц на полуострове пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас.

До присоединения полуострова к России в 2014 году Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, она поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году власти Херсонской области Украины построили дамбу, которая перекрыла поставку воды в Крым.