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Военные медики Германии нашли следы боевого яда «Новичок» в анализах Навального и на бутылке из самолета. Кремль не признает отравления
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№ 97 от 7 сентября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 7 сентября. Коротко
Общество715
«Новая газета»редакция
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- В Минске и других городах Беларуси прошли многотысячные «Марши единства». В столице он собрал около 100 тысяч человек. Против протестующих возле президентского дворца несколько раз был применен слезоточивый газ. После зачистки проспекта Победителей люди в масках с дубинками в гражданской одежде избили несколько человек и разбили витрину местного кафе. По оценкам МВД, всего по стране задержаны «сотни людей», правозащитному центру «Весна» известно о 194 задержанных на акциях протеста в Минске.
- Сибирская транспортная полиция в ходе доследственной проверки пока не увидела «каких-либо противоправных действий» в отношении политика Алексея Навального, отравленного «Новичком», уверил врио главы управления МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов. Уголовное дело в связи с покушением на жизнь Навального все еще не возбуждено, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что не видит для этого повода.
- Кипрская газета Politis опубликовала список людей, которые получили «золотые паспорта» Кипра за инвестиции. Перечень состоит из 34 человек, большинство из них россияне и украинцы: так, в него вошли владелец торговой сети «Spar» в России и «Тульского мясокомбината» Антон Белобрагин, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев и украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Ранее перечень был засекречен, теперь гриф «секретно» снят.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с эскалацией ситуации в Донбассе. Кулеба заявил, что один украинский военнослужащий был убит, один — ранен.
- Великобритания надеется заключить с Евросоюзом торговое соглашение, подобное тому, которое действует между ЕС и Канадой, до 15 октября, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Если этого достичь не удастся, обе стороны, по словам Джонсона, должны «принять это и двигаться дальше». На 15 октября запланировано заседание Совета Европы.
- Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович дисквалифицирован с Открытого чемпионата США из-за попадания мячом в судью. Это произошло во время матча с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой. Джокович проиграл турнир при счете 5:6 и ударил ракеткой по мячу не глядя, тот попал в судью.
- В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 27 миллионов, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
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Теги:коронавирус, кипр, навальный, беларусь, ng
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