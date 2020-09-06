МИД Чехии: санкции против режима Лукашенко вступят в силу до 21 сентября

Персональные санкции Евросоюза против как минимум 20 представителей режима Александра Лукашенко в Беларуси вступят в силу не позднее 21 сентября. Об этом глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил на пресс-конференции в воскресенье.

«Считаю, что санкции ЕС вступят в силу не позже 21 сентября. Первоначально в санкционный список входило 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе выборов и применение силы против участников акций протеста. Мы вновь наблюдаем жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что данный список в ближайшие дни мы можем расширить», — сказал Петржичек (цитата по ТАСС).

Евросоюз ранее на разных уровнях заявлял, что не признает итоги выборов в Беларуси и не считает Лукашенко легитимным президентом. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отдельно отмечал, что Брюсселю придется так или иначе контактировать с Александром Лукашенко как представителем властных институтов.

Санкции против объявленных ЦИК Беларуси легитимными властей уже ввели три балтийские республики — Латвия, Литва и Эстония. Под эти штрафные ограничения попал не только Александр Лукашенко, но и глава ЦИК Лидия Ермошина, а также старший сын Лукашенко Виктор и более 20 других чиновников.

Евросоюз призывает официальный Минск вступить в переговоры с координационным советом оппозиции и принять у себя делегацию ОБСЕ для организации диалога. Санкционный режим против белорусских чиновников может быть расширен, если Минск не откликнется на этот призыв, предупредил в субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас.