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№ 96 от 4 сентября 2020

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В Миассе прошел митинг за освобождение Платошкина и отставку Путина

Общество319

Александр Шестаковспециально для «Новой»

319
 

В Миассе прошел митинг за отставку президента России Владимира Путина и освобождение основателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина. По оценкам протестующих, на митинг пришло около 80 человек. Организатором акции выступило «Движение за новый социализм». Так же участие в митинге приняли «Коммунисты России» и «Левый фронт».

Фото: Дмитрий Лазарев / Для «Новой»

Среди требований митингующие назвали освобождение Николая Платошкина, отставку президента Путина, консолидацию оппозиции и помощь политику Алексею Навальному, отравленному «Новичком».

По словам участников акции, на митинге присутствовали неизвестные мужчины, одетые в форму с нашивками «Группа Газ» и ДНД. По мнению участников митинга, это были оперативные сотрудники автомобильного завода «Урал». Неизвестные мужчины отказывались называть кто они и с какой целью присутствуют на мероприятии.

Напомним, Платошкин, российский дипломат и политолог, основатель движения «За новый социализм», заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, был задержан 4 июня и помещен под домашний арест. На него было заведено уголовное дело по статьям 212 УК РФ части 1.1 («склонение или иное вовлечение к совершению массовых беспорядков») и 207 УК РФ часть 1 («публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Поводом для обвинения по статье о массовых беспорядках стали несколько роликов Платошкина на Youtube. Amnesty International и «Мемориал» признали Платошкина узником совести и политическим заключенным.

Теги:
ng, платошкин, миасс
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