Демонстрация леворадикалов в Лейпциге переросла в беспорядки

Стихийная демонстрация в немецком городе Лейпциг в ночь с пятницы на субботу переросла в беспорядки. Об этом сообщает Spiegel.

Представители леворадикальных групп провели акции в городе в знак протеста против закрытия властями двух крупных сквотов — пустующих зданий, где собирались десятки молодых жителей города.

По оценке полиции, на зарегистрированную в местном магистрате демонстрацию собралось около 500 человек. По итогам двух дней было задержано 22 участника акций.

Частично были подожжены мусорные баки, несколько трамваев были заставлены баррикадами на железнодорожных путях, сообщает Welt. Полицейские использовали водометы, сбрасывали воду на митингующих с вертолета и применили слезоточивый газ.

По данным полиции, следователи возбудили дело в отношении 15 подозреваемых в организации беспорядков.

Напомним, демонстрации начались еще в четверг после того, как полиция очистила нежилой дом на востоке Лейпцига, который был занят активистами. Конневиц — район в Лейпциге, который много лет занимают представители анархистских движений и антифашистов.

В городе много сквотов и культурных центров, которые местные власти намерены джентрифицировать — реконструировать пришедшие в упадок городские кварталы путем благоустройства и привлечения более состоятельных жителей.