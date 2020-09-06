Сербские чиновники сочли оскорбительным пост Захаровой о визите Вучича в Вашингтон. Захарова извинилась за свои слова

ОБНОВЛЕНО 14:15 Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свой пост о визите делегации Сербии в США. Она заявила, что ее сообщение было неверно истолковано. «Единственное, что в нем (в посту — ред) содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных" (со стороны США — ред)», — заявила она. ОБНОВЛЕНО 13:41 Президент Сербии Александар Вучич назвал «примитивизмом» пост Марии Захаровой и выразил сожаление, что в России не ценят позиции Сербии по отношению к ней.

В социальных сетях Сербии распространилась фотография, на которой президент Сербии Александр Вучич сидит на стуле на расстоянии около полтора метра от стола президента США Дональда Трампа на приеме в Овальном кабинете.

Снимок в своем Фейсбуке прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова: она приложила к фотографии Вучича в Овальном кабинете скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу» и добавила, что, по ее мнению, сербский лидер сидел «как на допросе».

Директор канцелярии по Косово и Метохии, член сербской делегации в Вашингтоне Марко Джурич отреагировал на этот пост в своем Твиттере, отметив, что «тот президент (Вучич — ред.) у российского президента (Путина — ред.) и полтора часа ждал приема и никогда не требовал отдельного стула»:

«А представь себе, тот президент ни одного плохого слова против России не сказал, даже в этом месте [...] а Вам я не позволяю подвергать нападкам гордую Сербию! Устыдитесь!», — заявил член сербской делегации в Вашингтоне.

Он добавил, что закупки сжиженного природного газа, вместо Российского, были исключены из соглашения «только благодаря настоянию человека, который сидел на этом стуле (Вучича — ред.). Пусть Вам еще сто раз будет стыдно!», — добавил Джурич.

На комментарий Захаровой отреагировал и министр обороны Сербии Александр Вулин. Он отметил, что лидер Сербии — единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России, и верховный главнокомандующий армии, с которыми сотрудничают вооруженные силы России.

«Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа», — добавил Вулин.

Напомним, сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в США, где провела переговоры с премьером частично признанного государства Косово Авдулахом Хоти. По итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве американского президента Дональда Трампа.

В соглашении говорится, что по предложению президента Сербии Косово присоединится к региональному таможенному союзу — так называемому Малому Шенгену. Стороны также заявили, что продолжат работу над воплощением ранее достигнутых решений возобновить воздушное и железнодорожное сообщение между столицами двух государств. При всем этом пункт о взаимном признании Белграда и Приштины в финальном варианте договора отсутствовал.

Косово провозгласило свою независимость от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Мнения стран по поводу признания Косово разделились: так, США, страны Европы, Австралия, Новая Зеландия и ряд других стран признали независимость Косово, в то время как Россия, Сербия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие страны самостоятельность Косово не признают.