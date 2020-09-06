Прокуратура Пермского края обжаловала приговор по делу о «кукле Путина». Гособвинитель видит «судебную ошибку» и «чрезмерно мягкое наказание»

Гособвинитель Ольга Попова направила в Пермский краевой суд жалобу на приговор районного суда по делу о «кукле Путина», она просит отменить приговор, а дело направить на новое разбирательство, сообщает «Новой газете» сторона защиты.

В своей жалобе Ольга Попова указывает, что в отношении Александра Шабарчина и Данилы Васильева «судом назначено чрезмерно мягкое наказание», а приговор суда «незаконный ввиду неправильного применения уголовного закона».

«При оценке доказательств по делу судом нарушен уголовный и уголовно-процессуальный закон, что повлекло принятие незаконного, необоснованного и несправедливого решения». Оправданный Александр Эткин «выполнял отведенную ему роль для достижения общей преступной цели – изготавливал видеофайл, задевающий чувства неопределенного круга лиц» и «желал наступления последствий в виде размещения видеофайла в сети Интернет».

«Полагаю наличие судебной ошибки, ведь в противном случае нарушается баланс конституционно защищаемых ценностей и искажается сама суть правосудия», – пишет прокурор Попова.

18 августа Ленинский суд Перми вынес приговор троим фигурантам дела о «кукле Путина»: Александру Шабарчину он назначил два года колонии, Даниле Васильеву — год условно, Александра Котова — оправдал. Обвинение запрашивало Шабарчину три года колонии, Васильеву — 1,5, Эткину — два.

Защита обжаловала обвинительные приговоры, Александр Шабарчин находится в СИЗО, он был взят под стражу в зале суда.