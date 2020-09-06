МИД Германии: российские власти должны доказать свою непричастность к отравлению Навального

Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag заявил, что российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать свою непричастность к отравлению политика Алексея Навального.

«Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности государства», — заявил он.

Маас отметил, что «есть много признаков» того, что Россия причастная к отравлению, и что теперь все «зависит от российской стороны».

Министр также напомнил случай с отравлением «Новичком» бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля в Солсбери и заявил, что этот яд доступен только небольшой группе людей и в прошлом «принадлежал российским властям».

Впрочем, пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова на своей странице в Фейсбуке назвала действия МИда Германии «двойной игрой» и заявила, что то, что Берлин не ответил на переданный 27 августа запрос Генпрокуратуры по поводу состояния Навального, по ее мнению, мешает расследованию в России: «Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?».

Отметим, уголовное дело в связи с покушением на жизнь Навального все еще не возбуждено, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ни поводов для возбуждения уголовного дела из-за отравления Навального «Новичком», ни причин для обвинения России в произошедшем сейчас нет.

Об отравлении политика веществом из группы «Новичок» накануне заявил представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт. Канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже заявила о том, что Навальный стал жертвой преступления. Такой вывод был сделан на основании анализов, проведенных в специальной лаборатории Бундесвера.

Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа. Лайнер, на котором летел политик, совершил экстренную посадку в Омске, там Навального госпитализировали в местную больницу. Он впал в кому.

Омские медики отрицали, что его отравили, и сообщали, что не нашли в крови Навального следов ядов, однако немецкие медики после обследования политика заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.