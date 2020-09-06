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Военные медики Германии нашли следы боевого яда «Новичок» в анализах Навального и на бутылке из самолета. Кремль не признает отравления
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№ 96 от 4 сентября 2020Читать номер
В России третий день подряд регистрируют более 5 тысяч случаев заражения COVID-19
В России выявлено 5 195 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших составило 1 025 505.
Таким образом, уже третий день число заболевших составляет больше пяти тысяч.
Умерло 61 человек, за весь период зафиксировано 17 820 летальных исходов.
Отметим, накануне выявили 5 205 случаев заражения COVID-19 — это самый высокий прирост заболевших с 15 августа (тогда он составил 5 061).
В Москве зафиксировано 620 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге — 192, в Подмосковье — 167, в Ростовской и Нижегородской областях 155 и 153 соответственно.
За последние сутки в мире инфекцию выявили у 304 626 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Это является рекордным количеством с начала пандемии.
Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа. Тогда COVID-19 диагностировали у 304 351 человека.
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