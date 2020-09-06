Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Военные медики Германии нашли следы боевого яда «Новичок» в анализах Навального и на бутылке из самолета. Кремль не признает отравления

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 96 от 4 сентября 2020

Читать номер

В России третий день подряд регистрируют более 5 тысяч случаев заражения COVID-19

Общество166

166
 

В России выявлено 5 195 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших составило 1 025 505.

Таким образом, уже третий день число заболевших составляет больше пяти тысяч.

Умерло 61 человек, за весь период зафиксировано 17 820 летальных исходов.

Отметим, накануне выявили 5 205 случаев заражения COVID-19 — это самый высокий прирост заболевших с 15 августа (тогда он составил 5 061).

В Москве зафиксировано 620 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге — 192, в Подмосковье — 167, в Ростовской и Нижегородской областях 155 и 153 соответственно.

За последние сутки в мире инфекцию выявили у 304 626 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Это является рекордным количеством с начала пандемии.

Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа. Тогда COVID-19 диагностировали у 304 351 человека.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
COVID-19, коронавирус, ng
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera