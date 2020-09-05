Российские медики предложили своим немецким коллегам создать экспертную группу по произошедшему с Навальным

Национальная медицинская палата России обратилась к Врачебной палате Германии для создания совместной экспертной группы, чтобы оценить причины состояния политика Алексея Навального. Об этом заявил президент палаты Леонид Рошаль, слова которого приводит ТАСС.

«Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального», — cказал он.

Нацмедпалата рассчитывает, что российские спецалисты-токсикологи смогут обсудить с коллегами из ФРГ признаки отравления у Навального. Если оно подтвердится, то необходимо возбудить в России уголовное дело, добавил Рошаль.

Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Местные медики отрицали, что его отравили, однако немецкие врачи после обследования политика заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, к которым относится и боевой агент «Новичок».

Отравление политика веществом из группы «Новичок» подтвердили представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт, канцлер Германии Ангела Меркель и глава НАТО Йенс Столтенберг. Западные страны заявили о нарушении международного законодательства о запрете использования химического оружия и не исключили введения новых санкций против России. При этом глава МВД Владимир Колокольцев не увидел ничего криминального в произошедшем с Навальным.