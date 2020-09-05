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№ 96 от 4 сентября 2020Читать номер
Член президиума КС рассказала, что ее заставили уехать из Беларуси. МВД: ее отпустили из изолятора для лечения
Член Координационного совета Беларуси оппозиции Ольга Ковалькова рассказала, что не планировала покидать страну. Ее слова приводит Tut.by.
Ковалькова сейчас находится в Варшаве. По ее словам, когда она была в изоляторе на улице Окрестина в Минске, к ней пришли представители власти и стали угрожать длительным арестом.
«Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход "Брузги". Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли», — сообщила она.
У Ковальковой не было при себе телефона, только визитка посла Польши в Беларуси Артура Михальского. Она с ним связалась, и он поспособствовал ее приезду.
В МВД Беларуси заявили РИА Новости, что Ковалькову отпустили из изолятора для лечения. Там сказали, что после того, как ее поместили обратно в ЦИП, она сообщила о плохом самочувствии.
Напомним, Ковальковой 25 августа назначили 10 суток ареста, как и еще одному члену КС Сергею Дылевскому. Им вменили организацию несанкционированных акций. 3 сентября им назначили еще 15 суток ареста из-за акции 23 августа. Ковалькова на суде жаловалась на плохое самочувствие и говорила, что ей нужна медицинская помощь.
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