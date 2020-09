В Великобритании задержали более 70 экоактивистов, заблокировавших типографии

В Великобритании задержали 72 активиста из организации Extinction Rebellion (Восстание против вымирания), которые заблокировали выезд из типографий в графствах Мерсисайд, Хартфордшир и Норт-Ланаркшир. Об этом сообщает «Би-би-си».

В акции приняли участие более 100 протестующих, она прошла в ночь с 4 на 5 сентября. Они использовали автомобили для блокировки дорог, некоторые из участников акции приковывали себя к зданиям.

На типографиях, которые они заблокировали, печатаются, в частности, такие издания, как The Sun, The Times, The Sunday Times, Daily Telegraph и Sunday Telegraph, Daily Mail и ряд других. Демонстранты заявили, что эти СМИ не уделяют внимания экологическим проблемам и не сообщают об изменении климата.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в твиттере о недопустимости ограничения доступа к новостям. «Свободная пресса жизненно необходима для привлечения к ответственности правительства и других влиятельных учреждений по критическим вопросов относительно будущего нашей страны, включая борьбу с изменением климата», — отметил он.

1 сентября Extinction Rebellion провела акцию в центре Лондона. Тогда были задержаны не менее 90 человек.