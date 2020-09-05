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№ 96 от 4 сентября 2020Читать номер
На Чукотке школьники вышли на акцию протеста против строительства порта
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Более 50 чукотских школьников провели акцию протеста против застройки мыса Наглейнын, сообщает источник «Новой» в регионе.
Дети из села Рыткучи скандировали «Руки прочь от Наглейнын», свое выступление они записали на видео. Оно адресовано чиновникам, ответственным за выдачу разрешения на строительство морского порта в районе оленьих пастбищ, а также дороги к нему от месторождения «Песчанка», где компания KAZ Minerals будет вести добычу золота.
Напомним, «Новая газета» писала про эту ситуацию на Чукотке. Уничтожение пастбищ для постройки круглогодичного морского порта угрожает традиционному образу жизни чукчей и существованию сел Рыткучи и Айон. Чтобы защитить тундру, жители обратились в ООН, а также к руководству округа и в Совет Федерации.
В офис «Открытой России» в Петербурге пришли силовики. Люди внутри помещения не выходят на связь
«Новая газета»редакция
ОБНОВЛЕНО 14:27
«Открытая Россия» сообщает, что обыск в Питере проходил в рамках уголовного дела по 213 УК РФ из-за брошенной дымовой шашки на одной из предыдущих акций в Петербурге. Организация добавила, что не имеет к этой провокации никого отношения.
Силовики в Санкт-Петербурге пришли в офис общественной организации «Открытая Россия», сообщает координатор движения Татьяна Усманова.
«Обыск в питерской Открытке: пока активисты заходили в офис, вслед за ними в дверь ворвались силовики. Возможно это связано с предстоящей ежесубботней акцией протеста на Гостином дворе», — заявила она. Она добавила, что люди, которые находятся в помещении, не выходят на связь.
Пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин сообщил «Новой газете», что сотрудники организации пришли в офис за реквизитом, как обычно по субботам, для акции «кормления голубей» на Гостином дворе: «Вслед за ними залетели менты, без разрешения, они запихнули в дверь шлемы. Сейчас в офис едут СМИ и правозащитники».
Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова уточнила в телеграм-канале, что в офисе находятся два человека — сторонница ЛПР Галина Агеева и девушка по имени Алена. Также сообщается, что силовики выносят всю технику из офиса.
Акция «кормления голубей» — одна из форм протестов жителей Хабаровска, а также жителей других городов, в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала и в знак солидарности с протестующими. Акции не проходят без задержаний, арестов и назначения штрафов участникам мероприятий. Жители Хабаровска уже девятую неделю подряд выходят на акции в поддержку арестованного чиновника.
Напомним, 2 сентября Следственный комитет предъявил экс-губернатору Хабаровского края обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори, а 3 сентября Басманный суд Москвы продлил арест Фургалу до 9 декабря. В суде он рассказал об угрозах и давлении со стороны следствия.
Фургала арестовали 9 июля 2020 года. Экс-глава региона сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2004-2005 годов. Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял однопартиец Фургала, бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.
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