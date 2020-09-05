На Чукотке школьники вышли на акцию протеста против строительства порта

ОБНОВЛЕНО 14:27 «Открытая Россия» сообщает, что обыск в Питере проходил в рамках уголовного дела по 213 УК РФ из-за брошенной дымовой шашки на одной из предыдущих акций в Петербурге. Организация добавила, что не имеет к этой провокации никого отношения.

Силовики в Санкт-Петербурге пришли в офис общественной организации «Открытая Россия», сообщает координатор движения Татьяна Усманова.

«Обыск в питерской Открытке: пока активисты заходили в офис, вслед за ними в дверь ворвались силовики. Возможно это связано с предстоящей ежесубботней акцией протеста на Гостином дворе», — заявила она. Она добавила, что люди, которые находятся в помещении, не выходят на связь.

Пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин сообщил «Новой газете», что сотрудники организации пришли в офис за реквизитом, как обычно по субботам, для акции «кормления голубей» на Гостином дворе: «Вслед за ними залетели менты, без разрешения, они запихнули в дверь шлемы. Сейчас в офис едут СМИ и правозащитники».

Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова уточнила в телеграм-канале, что в офисе находятся два человека — сторонница ЛПР Галина Агеева и девушка по имени Алена. Также сообщается, что силовики выносят всю технику из офиса.

Акция «кормления голубей» — одна из форм протестов жителей Хабаровска, а также жителей других городов, в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала и в знак солидарности с протестующими. Акции не проходят без задержаний, арестов и назначения штрафов участникам мероприятий. Жители Хабаровска уже девятую неделю подряд выходят на акции в поддержку арестованного чиновника.

Напомним, 2 сентября Следственный комитет предъявил экс-губернатору Хабаровского края обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори, а 3 сентября Басманный суд Москвы продлил арест Фургалу до 9 декабря. В суде он рассказал об угрозах и давлении со стороны следствия.

Фургала арестовали 9 июля 2020 года. Экс-глава региона сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2004-2005 годов. Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял однопартиец Фургала, бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.