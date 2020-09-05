Мурманским рыбакам ФСБ запретила потрошить рыбу. Рыбаки в ответ отказались ловить

Мурманские рыбаки пожаловались в минсельхоз России на региональное погрануправление ФСБ. Об этом сообщает Союз рыбопромышленников Севера.

В августе погранслужба объявила любые операции с рыбой в море для рыбаков прибрежного лова вне закона. Под запрет попали чистка и потрошение, без которого улов невозможно доставить на берег свежим — рейс прибрежного судна длится несколько дней.

Техрегламент предписывает как можно быстрее обрабатывать пойманное, чтоб не допустить порчи продукта. Однако обработанную рыбу пограничники сочли «продукцией, готовой к употреблению», а производить ее на прибрежных судах нельзя. Штраф за это составляет 300% от стоимости улова.

Рыбаки заявили, что, если ФСБ не отзовет свои требования до 20 сентября, заявки на квоты этой осенью подаваться не будут и лов будет остановлен.

Это не первый конфликт мурманских рыбаков с погрануправлением. Оно активно контролирует добычу биоресурсов на Севере, в том числе во внутренних водоемах вне погранзоны.

На Мурманскую область приходится 16% общероссийского улова. Рыбодобычей занимаются около 200 региональных компаний, из них 50 — прибрежным ловом.