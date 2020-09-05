В России выявлено 5 205 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 5 205 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших составило 1 020 310.

Уже второй день число заболевших составляет больше пяти тысяч. Прирост заболевших стал самым высоким с 15 августа — тогда он составил 5 061.

За прошедшие сутки 671 новых случая зафиксировано в Москве, 195 — в Петербурге, 168 — в Подмосковье, 154 и 144 в Нижегородской и Ростовской областях соответственно.

Умерло 110 человек, за весь период зафиксировано 17 759 летальных исходов.

С начала пандемии коронавируса во всем мире инфекцией заразились более 26,6 млн человек, а число умерших превысило 874 тысячи. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число заражений по-прежнему выявлено в США (6,2 млн), Бразилии (4 млн), Индии (4 млн). Россия — на четвертом месте. Всего за сутки в мире подтверждено более 280 тысяч новых случаев заражения.