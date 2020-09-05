В США россиянину предъявили обвинение в сговоре и вербовке с целью кибератаки

Федеральное жюри штата Невада предъявило обвинение 27-летнему гражданину России Егору Крючкову, задержанному в США в августе. Об этом сообщается на сайте Минюста США. Крючкова обвиняют в «участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру».

По версии обвинения, Крючков хотел внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании в Неваде, чтобы получить доступ к ее данным, а после этого — угрожать их обнародовать, если предприятие не заплатит нужную сумму для выкупа.

В обвинительном заключении также сообщается, что Крючков вступил в сговор с сообщниками для вербовки сотрудника американской компании примерно с 16 июля по 22 августа 2020 года.

В материалах Минюста не уточняется, о какой конкретно компании идет речь, однако основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск и портал Teslarati ранее заявляли, что объектом атаки был завод Tesla.

Напомним, россиянина задержали в Лос-Анжелесе 22 августа 2020 года. Правоохранители считают, что он вместе с сообщниками пообещал сотруднику одной из компаний, название которой в Минюсте США не назвали, один миллион долларов за установку вредоносного ПО.

В посольстве России в США тогда сообщили, что знают об аресте россиянина и что намерены оказывать ему консульское и правовое содействие.