Жители Хабаровска девятую субботу подряд вышли на акцию в поддержку Фургала

В Хабаровске девятую субботу подряд состоялась акция протеста в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает метный портал DVHab.

Субботняя акции протеста, как и предыдущие, началась в 12:00 (05:00 по московскому времени) и была несанкционирована с местными властями. Однако шествие прошло мирно и без конфликтов с автомобилистами и правоохранителями.

Участники акции собрались на площади имени Ленина, затем пошли шествием от площади до улицы Комсомольской, спустились по улице Тургенева и по улице Пушкина, затем вернулись снова на площадь.

Демонстранты требовали в том числе судить бывшего чиновника в Хабаровске. Можно было услышать такие лозунги, как «И в жару, и под дождем за Фургала мы идем», «Ротенберги всех достали, руки прочь от Амурстали», «Фургал — наш выбор» и «Мы здесь власть!». Как отмечает DBHab, на акции можно было увидеть людей с плакатами в поддержку политика Алексея Навального, отравленного «Новичком».

Издание сообщает, что, по оценкам очевидцев, на акцию вышло около пяти тысячи человек и что «примерно такое же количество хабаровчан собралось и на прошлой неделе». Впрочем, администрация Хабаровска уверяет, что на площадь Ленина вышли «едва ли тысяча человек».

Через два с половиной часа после начала акции протестующие начали расходиться, однако на площади Ленина все еще остались несколько сотен человек.

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Напомним, 3 сентября Басманный суд Москвы продлил арест Фургалу до 9 декабря. В суде он рассказал об угрозах и давлении со стороны следствия.

2 сентября Следственный комитет предъявил экс-губернатору Хабаровского края обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори. Ранее он не мог этого сделать из-за из-за старого решения отдела городской прокуратуры Хабаровска суда, которое признало Фургала непричастным к инкриминируемому ему преступлению.

Протесты в Хабаровском крае начались 9 июля после ареста губернатора Сергея Фургала. Экс-глава региона сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2004-2005 годов. Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял однопартиец Фургала, бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.