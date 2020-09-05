онлайн
Военные медики Германии нашли следы боевого яда «Новичок» в анализах Навального и на бутылке из самолета. Кремль не признает отравления
Материалы
Рубрики
Темы
- Захват—Штурм. Главные тексты и фильм о теракте в Беслане3 материала
- Навальный отравлен «Новичком»: что за яд?5 материалов
- Политический разбой в России7 материалов
Свежий выпуск
№ 96 от 4 сентября 2020Читать номер
Жители Хабаровска девятую субботу подряд вышли на акцию в поддержку Фургала
В Хабаровске девятую субботу подряд состоялась акция протеста в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает метный портал DVHab.
Субботняя акции протеста, как и предыдущие, началась в 12:00 (05:00 по московскому времени) и была несанкционирована с местными властями. Однако шествие прошло мирно и без конфликтов с автомобилистами и правоохранителями.
Участники акции собрались на площади имени Ленина, затем пошли шествием от площади до улицы Комсомольской, спустились по улице Тургенева и по улице Пушкина, затем вернулись снова на площадь.
Демонстранты требовали в том числе судить бывшего чиновника в Хабаровске. Можно было услышать такие лозунги, как «И в жару, и под дождем за Фургала мы идем», «Ротенберги всех достали, руки прочь от Амурстали», «Фургал — наш выбор» и «Мы здесь власть!». Как отмечает DBHab, на акции можно было увидеть людей с плакатами в поддержку политика Алексея Навального, отравленного «Новичком».
Издание сообщает, что, по оценкам очевидцев, на акцию вышло около пяти тысячи человек и что «примерно такое же количество хабаровчан собралось и на прошлой неделе». Впрочем, администрация Хабаровска уверяет, что на площадь Ленина вышли «едва ли тысяча человек».
Через два с половиной часа после начала акции протестующие начали расходиться, однако на площади Ленина все еще остались несколько сотен человек.
Напомним, 3 сентября Басманный суд Москвы продлил арест Фургалу до 9 декабря. В суде он рассказал об угрозах и давлении со стороны следствия.
2 сентября Следственный комитет предъявил экс-губернатору Хабаровского края обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори. Ранее он не мог этого сделать из-за из-за старого решения отдела городской прокуратуры Хабаровска суда, которое признало Фургала непричастным к инкриминируемому ему преступлению.
Протесты в Хабаровском крае начались 9 июля после ареста губернатора Сергея Фургала. Экс-глава региона сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2004-2005 годов. Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял однопартиец Фургала, бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных