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№ 96 от 4 сентября 2020Читать номер
В Сыктывкаре ночью напали на журналиста и оппозиционного кандидата в депутаты Кокарева
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Ночью в Сыктывкаре неизвестные в масках напали на журналиста Виктора Кокарева, ранее освещавшего протесты в Шиесе.
«Я снимал, как фонарные столбы обклеивали агитками «Родины», — рассказал «Новой газете» Кокарев. — Подбежали титушки, залили перцем. У меня ожог». В травмпункте, куда Кокарев обратился после нападения с сильным болевым синдромом, диагностировали химический ожог уха первой степени. Пострадавший написал заявление в полицию.
Кокарев — корреспондент сетевого издания «Новая Республика». Помимо этого он как фрилансер он сотрудничает с рядом независимых изданий. Кокарев также зарегистрирован кандидатом в Госсовет Коми от КПРФ.
Накануне днем один из активистов сыктывкарских экопротестов Виктор Вишневецкий зафиксировал аналогичное распространение агитации: молодые люди в масках расклеивали на столбах агитки партии «Зеленая альтернатива».
Напомним, в Коми в сентябре одновременно с выборами главы республики пройдут выборы в Госсовет. На места в заксобрания претендуют 76 одномандатников и более 400 кандидатов по партийным спискам. По информации «Медузы», выдвижение «Родины» в республике курируют структуры Евгения Пригожина, однако в самой партии это отрицают.