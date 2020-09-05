Россия ввела санкции против Петра Порошенко

Правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Это следует из постановления, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, санкции вводятся против бывшего президента Украины Петра Порошенко. В список также попали солист рок-группы «Океан Эльзы», бывший лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив, глава СБУ Валентин Наливайченко, депутат Верховной рады Кира Рудик, а также депутаты от партий «Наш край», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Всего в список внесен 41 человек.

Этим документом вносятся изменения в постановление 2018 года, принятого «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц» России.

Согласно документу, в отношении тех, кто попал под санкции, применяются такие меры, как блокировка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывоз из страны капитала.

Напомним, изначально в списке граждан Украины, попавших под санкции, было 322 человека и 68 компаний. Среди них были глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко а также компании бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

Украина также вводила санкции против России, последний раз — в мае 2020 года. Тогда в санкционный список попали, в частности, Государственный музей Эрмитаж, музей изобразительных искусств имени Пушкина и МГУ имени Ломоносова.