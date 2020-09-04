Президент Сербии и премьер Косово подписали экономическое соглашение

Президент Сербии Александр Вучич и премьер частично признанного государства Косово Авдулах Хоти 4 сентября подписали в Вашингтоне соглашение о нормализации экономических отношений. Об этом сообщает агентство ТАНЮГ.

Церемония прошла в Овальном кабинете — рабочей комнате президента США в Белом доме в присутствии самого Дональда Трампа.

Как сообщает белградская телекомпания TV Prva, в соглашении говорится, что по предложению президента Сербии Косово присоединится к региональному таможенному союзу — так называемому Малому Шенгену. Это соглашение об экономическом сотрудничестве, которое предусматривает свободное передвижение товаров, людей, услуг и капиталов, руководители трех западнобалканских государств — Сербии, Албании и Северной Македонии — подписали в ноябре 2019 года.

Стороны продолжат работу над воплощением ранее достигнутых решений возобновить воздушное и железнодорожное сообщение между Белградом и Приштиной.

В соглашении есть и некоторые пункты, которые можно признать политическими и гуманитарными. Так, Сербия берет на себя обязательство не добиваться от других государств отказа от признания Косово, в то время как Косово не станет претендовать на членство в международных организациях — такой режим будет действовать в течение года. Косово и Сербия продолжат сотрудничество в поиске пропавших без вести, беженцев и перемещенных лиц в итоге косовской войны 1998-1999 годов.

Достигнуто соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании. Стороны подтвердили также, «в знак уважения к США», статус организации «Хезболла» как террористической.

Александр Вучич также заявил, что между Белградом и Приштиной по-прежнему существуют существенные разногласия, но соглашение о нормализации экономических отношений «является огромным шагом вперед». При всем этом пункт о взаимном признании Белграда и Приштины в финальном варианте договора отсутствует.

После подписания соглашения в Овальном кабинете Дональд Трамп провел короткую встречу с Вучичем и Хоти.

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Напомним, Косово провозгласило свою независимость от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Мнения стран по поводу признания Косово разделились: так, США, страны Европы, Австралия, Новая Зеландия и ряд других стран признали независимость Косово, в то время как Россия, Сербия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие страны самостоятельность Косово не признают.