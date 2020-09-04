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№ 96 от 4 сентября 2020

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси решил остаться в клубе

Спорт23

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси решил остаться в футбольном клубе. Об этом он сообщил в интервью изданию Goal. 

Месси объяснил свое решение нежеланием судиться с «Барселоной». Без разбирательства он должен был заплатить клубу 700 миллионов евро, футболист назвал это невозможным. Таким образом, Месси все же будет выступать за «Барселону» еще один сезон. 

«Я люблю Барселону и не собираюсь искать где-либо лучшее место, чем она. Однако у меня есть право решать. Я собирался искать новые цели и задачи», — сказал Месси.

Футболист уведомил «Барселону» о своем желании уйти на прошлой неделе. Он сделал это спустя 11 дней после того, как в четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2. Эта встреча стала одной из худших в карьере Месси и истории клуба. 

Теги:
em, барселона, футбол

В Архангельской области полиция изъяла листовки защитников Шиеса

Общество152

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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В городе Котласе Архангельской области полиция изъяла листовки, изготовленные экоактивистами. Об этом сообщают участники архангельской «экобессрочки».

Машину, в которой везли 4 тысячи листовок под заголовком «Руки прочь от Шиеса», остановили для проверки. Полицейские мотивировали свои действия якобы поступившим им анонимным звонком. Весь тираж листовок они изъяли «для ознакомления». 

В них были размещены тексты об уголовном процессе над активистами, а также о снятии с губернаторских выборов «народного кандидата» Олега Мандрыкина. При этом pdf-версия изъятых материалов доступна для прочтения в соцсетях. 

Напомним, более двух лет продолжается конфликт вокруг попытки построить самый большой в Европе мусорный полигон на станции Шиес в Архангельской области. Врио губернатора региона Александр Цыбульский пообещал закрыть стройку, однако рабочие и охрана по-прежнему находятся на объекте. 

Теги:
полиция, шиес, архангельская область, em
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