Капитан «Барселоны» Лионель Месси решил остаться в клубе

Капитан «Барселоны» Лионель Месси решил остаться в футбольном клубе. Об этом он сообщил в интервью изданию Goal.

Месси объяснил свое решение нежеланием судиться с «Барселоной». Без разбирательства он должен был заплатить клубу 700 миллионов евро, футболист назвал это невозможным. Таким образом, Месси все же будет выступать за «Барселону» еще один сезон.

«Я люблю Барселону и не собираюсь искать где-либо лучшее место, чем она. Однако у меня есть право решать. Я собирался искать новые цели и задачи», — сказал Месси.

Футболист уведомил «Барселону» о своем желании уйти на прошлой неделе. Он сделал это спустя 11 дней после того, как в четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2. Эта встреча стала одной из худших в карьере Месси и истории клуба.