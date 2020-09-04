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№ 96 от 4 сентября 2020Читать номер
Капитан «Барселоны» Лионель Месси решил остаться в клубе
Капитан «Барселоны» Лионель Месси решил остаться в футбольном клубе. Об этом он сообщил в интервью изданию Goal.
Месси объяснил свое решение нежеланием судиться с «Барселоной». Без разбирательства он должен был заплатить клубу 700 миллионов евро, футболист назвал это невозможным. Таким образом, Месси все же будет выступать за «Барселону» еще один сезон.
«Я люблю Барселону и не собираюсь искать где-либо лучшее место, чем она. Однако у меня есть право решать. Я собирался искать новые цели и задачи», — сказал Месси.
Футболист уведомил «Барселону» о своем желании уйти на прошлой неделе. Он сделал это спустя 11 дней после того, как в четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2. Эта встреча стала одной из худших в карьере Месси и истории клуба.
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В Архангельской области полиция изъяла листовки защитников Шиеса
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В городе Котласе Архангельской области полиция изъяла листовки, изготовленные экоактивистами. Об этом сообщают участники архангельской «экобессрочки».
Машину, в которой везли 4 тысячи листовок под заголовком «Руки прочь от Шиеса», остановили для проверки. Полицейские мотивировали свои действия якобы поступившим им анонимным звонком. Весь тираж листовок они изъяли «для ознакомления».
В них были размещены тексты об уголовном процессе над активистами, а также о снятии с губернаторских выборов «народного кандидата» Олега Мандрыкина. При этом pdf-версия изъятых материалов доступна для прочтения в соцсетях.
Напомним, более двух лет продолжается конфликт вокруг попытки построить самый большой в Европе мусорный полигон на станции Шиес в Архангельской области. Врио губернатора региона Александр Цыбульский пообещал закрыть стройку, однако рабочие и охрана по-прежнему находятся на объекте.