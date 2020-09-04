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Военные медики Германии нашли следы боевого яда «Новичок» в анализах Навального и на бутылке из самолета. Кремль не признает отравления
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№ 96 от 4 сентября 2020Читать номер
В Архангельской области полиция изъяла листовки защитников Шиеса
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В городе Котласе Архангельской области полиция изъяла листовки, изготовленные экоактивистами. Об этом сообщают участники архангельской «экобессрочки».
Машину, в которой везли 4 тысячи листовок под заголовком «Руки прочь от Шиеса», остановили для проверки. Полицейские мотивировали свои действия якобы поступившим им анонимным звонком. Весь тираж листовок они изъяли «для ознакомления».
В них были размещены тексты об уголовном процессе над активистами, а также о снятии с губернаторских выборов «народного кандидата» Олега Мандрыкина. При этом pdf-версия изъятых материалов доступна для прочтения в соцсетях.
Напомним, более двух лет продолжается конфликт вокруг попытки построить самый большой в Европе мусорный полигон на станции Шиес в Архангельской области. Врио губернатора региона Александр Цыбульский пообещал закрыть стройку, однако рабочие и охрана по-прежнему находятся на объекте.
Теги:полиция, шиес, архангельская область, em
В Архангельске главу местного штаба Навального оштрафовали за клип Децла в соцсети
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Главу архангельского штаба Навального Андрея Боровикова признали виновным в пропаганде наркотиков. Таковую суд усмотрел в клипе на песню Децла «Лигалайз», который Андрей несколько лет назад разместил на свой странице «ВКонтакте».
Клип не является запрещенным и доступен на множестве ресурсов. Как рассказал «Новой газете» Боровиков, в суде он попытался уточнить, не является ли, по аналогии с его случаем, рассадником наркопропаганды архангельская библиотека имени Добролюбова, где можно свободно взять почитать булгаковский «Морфий».
Тем не менее, суд посчитал репост видеоклипа нарушением статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств) и приговорил Боровикова к штрафу в 4 тысячи рублей. Активист намерен обжаловать это решение.
Год назад Андрея Боровикова приговорили к 400 часам обязательных работ по «дадинской статье» о нарушениях на митингах, вменив ему участие в двух акциях протеста.