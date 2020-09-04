В Архангельской области полиция изъяла листовки защитников Шиеса

В городе Котласе Архангельской области полиция изъяла листовки, изготовленные экоактивистами. Об этом сообщают участники архангельской «экобессрочки».

Машину, в которой везли 4 тысячи листовок под заголовком «Руки прочь от Шиеса», остановили для проверки. Полицейские мотивировали свои действия якобы поступившим им анонимным звонком. Весь тираж листовок они изъяли «для ознакомления».

В них были размещены тексты об уголовном процессе над активистами, а также о снятии с губернаторских выборов «народного кандидата» Олега Мандрыкина. При этом pdf-версия изъятых материалов доступна для прочтения в соцсетях.

Напомним, более двух лет продолжается конфликт вокруг попытки построить самый большой в Европе мусорный полигон на станции Шиес в Архангельской области. Врио губернатора региона Александр Цыбульский пообещал закрыть стройку, однако рабочие и охрана по-прежнему находятся на объекте.