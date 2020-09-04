Генсек НАТО призывал Россию раскрыть полную информацию о программе «Новичок»

Совет НАТО осудил покушение на Алексея Навального, призвал Россию сотрудничать в проведении беспристрастного международного расследования и предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полную информацию о программе «Новичок».

«Есть неоспоримые доказательства того, что господин Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом военного класса из группы "Новичок"», — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам по итогам заседания совета.

По его словам, постпред Германии проинформировал союзников о токсикологических результатах специализированной лаборатории бундесвера.

«Союзники по НАТО согласны с тем, что к России сейчас есть серьезные вопросы, на которые она должна ответить, — отметил глава западного военного альянса. — Виновные в этом покушении должны быть привлечены к ответственности. Мы также призываем Россию предоставить ОЗХО полную информацию о программе "Новичок"».

Генсек заявил, что этот случай представляет собой серьезное нарушение международного права, которое требует международного ответа. «Страны НАТО, в которых проживает около миллиарда человек и которые дают около 50% мирового ВВП, четко заявляют, что они осуждают применение такого запрещенного химического оружия», — подчеркнул он.

При этом Столтенберг не стал предвосхищать, какого рода должен быть международный ответ. Отметим, что после случая с отравлением Скрипалей в английском Солсбери в 2018 году российская миссия при НАТО была сокращена с 30 до 20 человек с высылкой дипломатов из Брюсселя.

Однако Столтенберг сказал, что случай с Навальным отличается от покушения в Солсбери: отравлен гражданин России на территории России. С другой стороны, любое применение химического оружия «ужасно», где бы оно ни произошло, «демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является недопустимым нарушением международных норм и правил», подчеркнул он.

Союзники по НАТО продолжат консультации и рассмотрят возможные международные последствия этого инцидента, добавил Столтенберг.