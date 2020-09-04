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№ 96 от 4 сентября 2020Читать номер
Исполнительного директора «Открытой России» Пивоварова арестовали на 14 суток за сбор подписей против изменения Конституции
«Новая газета»редакция
Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова арестовали на 14 суток по статье о нарушении порядка проведения акции ( ст. 20.2 ч.3 КоАП) за сбор подписей против поправок к Конституции. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
Претензии касались поста Пивоварова в фейсбуке о сборе подписей 15 июля на Пушкинской площади в Москве. При этом ссылка, которая указана в материалах дела, ведет на пустую страницу.
Сам Пивоваров не согласился с тем, что он совершил какое-то правонарушение. «Очевидно, что меня закрывают сейчас с одной целью — чтобы я пропустил выборы. Мы ведем больше 500 кандидатов в муниципальные депутаты в рамках проекта “Объединенные демократы”. Среди них есть много тех, кто имеет хорошие шансы получить мандат», — заявил он в суде.
Напомним, что накануне сотрудники полиции задержали Пивоварова в московском магазине. «Первый раз такое, стою в отделе игрушек Детского мира. Выбираю подарок сыну на день рождения. Вбегает четыре здоровых мента в форме и с ними эшник. Бла-бла пройдемте», — рассказывал он. На политика составили протокол и оставили на ночь в отделе полиции.
15 июля в Москве проходил сбор подписей против внесения поправок в Конституцию, на мероприятие пришли около тысячи человек. После этого собравшиеся пошли вниз по Страстному бульвару, где полиция начала задержания. В общей сложности, в тот день на акции были задержаны более ста человек.
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