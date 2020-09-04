Исполнительного директора «Открытой России» Пивоварова арестовали на 14 суток за сбор подписей против изменения Конституции

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова арестовали на 14 суток по статье о нарушении порядка проведения акции ( ст. 20.2 ч.3 КоАП) за сбор подписей против поправок к Конституции. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Претензии касались поста Пивоварова в фейсбуке о сборе подписей 15 июля на Пушкинской площади в Москве. При этом ссылка, которая указана в материалах дела, ведет на пустую страницу.

Сам Пивоваров не согласился с тем, что он совершил какое-то правонарушение. «Очевидно, что меня закрывают сейчас с одной целью — чтобы я пропустил выборы. Мы ведем больше 500 кандидатов в муниципальные депутаты в рамках проекта “Объединенные демократы”. Среди них есть много тех, кто имеет хорошие шансы получить мандат», — заявил он в суде.

Напомним, что накануне сотрудники полиции задержали Пивоварова в московском магазине. «Первый раз такое, стою в отделе игрушек Детского мира. Выбираю подарок сыну на день рождения. Вбегает четыре здоровых мента в форме и с ними эшник. Бла-бла пройдемте», — рассказывал он. На политика составили протокол и оставили на ночь в отделе полиции.

15 июля в Москве проходил сбор подписей против внесения поправок в Конституцию, на мероприятие пришли около тысячи человек. После этого собравшиеся пошли вниз по Страстному бульвару, где полиция начала задержания. В общей сложности, в тот день на акции были задержаны более ста человек.