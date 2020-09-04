В Пермском крае «задним числом» отменили региональные выплаты врачам из не перепрофилированных под COVID-19 больниц

Пермские врачи из не перепрофилированных под COVID-19 больниц, переболевшие инфекцией, не получат обещанные регионом единовременные выплаты за заражение коронавирусом. Это следует из постановлений правительства Пермского края, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

3 апреля, по инициативе Врио губернатора Дмитрия Махонина, правительство края «в целях социальной защиты медицинских работников при работе с новой коронавирусной инфекцией» постановило выплачивать заразившимся медикам единовременно 50 окладов, а членам семей умерших медиков – 100 окладов. Финансирование программы планировалось производить из резервного фонда правительства региона.

Однако 19 июня в этот документ были внесены изменения: выплаты стали положены врачам или членам их семей в случае смерти, только если врач работал в перепрофилированном стационаре для пациентов с коронавирусом. При этом действие нового постановления «распространяется на правоотношения, возникшие с 15 марта 2020 года».

«Пермские власти громко заявляли, что готовы выплачивать 50 окладов за факт заражения медика. А в середине июня, когда пошла волна заражений медперсонала, тихонько, уже без помпы и бравады, выпустили новое постановление, которое задним числом все поправило», – рассказал «Новой газете» врач анестезиолог-реаниматолог Пермской городской клинической больницы №4 Николай Осадчий.

Он добавил, что теперь страховые выплаты положены только тем врачам, которые работали в перепрофилированных стационарах: «Остальные врачи, видимо, второго сорта. Сейчас переболевшим коллегам из "чистых" стационаров говорят, что им эти выплаты не положены. Только у нас, в непрофильной больнице, диагностирован коронавирус у более чем 20 медиков, умер ангиохирург Алексей Сятчихин», – заявил врач.

Читайте также Карантин навсегда. Почему даже появление вакцины не вернет нас в мир до пандемии

Общее число заболевших COVID-19 в Пермском крае – 8102 человека, выздоровело – 5665, умерло – 346. За последние сутки заболевших – 60, выздоровевших – 42, умерших 2.