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Все, что нужно знать о «Новичке», его создателях и деле Навального

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№ 96 от 4 сентября 2020

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Глава МВД Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального

Политика307

307
 

Глава МВД Владимир Колокольцев не увидел никакого криминала в случившемся с Алексеем Навальным, в организме которого нашли следы ядов из группы «Новичок».

«Откуда ему [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований», —заявил он Интерфаксу. 

Отметим, что ранее в пятницу Басманный суд Москвы не нашел признаков бездействия Следственного комитета в связи с отравлением Навального и отклонил соответствующую жалобу Фонда борьбы с коррупцией.  Юристы ФБК отмечали, что СК хоть и направил заявление фонда о покушении на убийство политика для проверки в Западно-Сибирское управление ведомства, но рассматривалось оно не в рамках Уголовно-процессуального кодекса, а как частное обращение. 

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Мэр Москвы Собянин и глава Минобороны Шойгу сделали прививку от коронавируса

Общество606

606
 

Обновлено 14:23

Глава Минобороны Сергей Шойгу тоже привился от коронавируса российской вакциной. Кадры вакцинации публикует РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

«Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас, действительно, в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать», — заявил он.

Он добавил, что чувствует себя «нормально» и что «вообще практически не почувствовал никаких последствий»: «Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», — добавил мэр.

Позже стало известно, что вице-мэры Москвы Анастасия Ракова и Владимир Ефимов также вакцинировались от COVID-19, об этом сообщили источники РБК.

Помимо представителей мэрии вакцину на себе испытали дочь президента Владимира Путина и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Прививку от коронавируса себе также сделали глава Минпромторга Денис Мантуров и вице-премьер по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин.

Напомним, о регистрации вакцины «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с 48-й Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны (недавно США внесли этот НИИ в санкционный список).

Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально». Также Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек.

Теги:
собянин, COVID-19, коронавирус, вакцины, ng
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