Избитому на акции в поддержку Хабаровска екатеринбуржцу выписали второй штраф. До этого он отсидел 5 суток

Ленинский районный суд Екатеринбурга второй раз оштрафовал активиста Дениса Гауэрта за участие в акции солидарности с Хабаровском.

Штраф в размере 10 000 рублей стал уже третьим наказанием для мужчины за эту акцию: на него составлено три административных протокола — за нарушения при проведении массового мероприятия, за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции и за отсутствие защитной маски.

В ходе сегодняшнего заседания сотрудник Министерства общественной безопасности Свердловской области Владислав Сорокин заявил, что у Гауэрта в руках плакат был плакат с именем экс-губернатора Хабаровского края Фургала. Однако это опровергли фото- и видеоматериалами. Также Сорокин заявил, что расстояние между Гауэртом и другими пикетчиками было менее 40 метров. При этом признался: определил «на глаз», не проводя никаких замеров.

На другие вопросы представителей стороны защиты Сорокин ответил, что больше ничего не помнит.

Один из представителей Гауэрта в суде, правозащитник Андрей Щукин, пояснил «Новой газете», что, согласно Постановлению № 28 Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26.06.2018 года, одновременное применение против пикетчика статей 20.2 ч.5 (нарушения при проведении митингов) и 19.3 (неповиновение законным требованиям полиции) противоречит Конституции, которая запрещает дважды наказывать одного человека за одно и то же деяние.

Щукин подчеркнул, что решение Ленинского суда будет обжаловано вплоть до ЕСПЧ: «Акция, которую проводил Гауэрт, вполне мирная, человек просто реализовывал свое конституционное и конвенционное право на выражение своего мнения. Согласно позиции ЕСПЧ, его за это в принципе нельзя привлекать к ответственности», — заявил юрист.

Однако судья Владимир Ушаков счел доводы защиты неосновательными и назначил штраф 10 000 рублей.

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Ранее Гауэрт отбыл в Екатеринбургском спецприемнике 5 суток административного ареста за невыполнение требований сотрудника полиции, а 2 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему штраф 1000 рублей за отсутствие защитной маски во время пикетирования.

Денис Гауэрт был жестко задержан и избит в ходе акции солидарности с Хабаровском, которая прошла в центре Екатеринбурга 1 августа.

Елена Шукаева