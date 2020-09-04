Президент Болгарии выступил за отставку кабинета министров

Президент Болгарии Румен Радев заявил в обращении к нации, что «немедленная и безусловная отставка кабинета министров является единственным выходом из кризиса». Об этом сообщает издание Faktor.bg.

Помимо этого, президент прокомментировал сообщение о том, что правящая партия ГЕРБ собрала необходимое количество подписей депутатов для внесения своего проекта новой конституции в Народное собрание Болгарии. «Попытка поспешно принять нелепую, но выгодную для сохранения существующего положения вещей Конституцию с помощью денег и под прикрытием полицейских щитов представляет собой преступное посягательство на будущее Болгарии», — заявил Радев.

Он добавил, что действия «правящего большинства не только ставят под угрозу гражданский мир — они углубляют кризис и делают Болгарию заложником своего политического выживания».

Президент отметил, что на антиправительственных акциях протеста 2 сентября, когда протестующие попытались помешать открытию осенней сессии парламента, полиция «непропорционально» применяла силу по отношению к участникам протеста. Тогда были задержаны 126 человек.

Радев призвал силы правопорядка «не участвовать в сценарии выживания скомпрометированного коррумпированного правительства» и добавил, что протест — «единственный законный инструмент против похищения демократии».

Из-за отсутствия форума заседание парламента 4 сентября не состоялось. Главная оппозиционная сила страны — Болгарская социалистическая партия — требует отчета перед парламентом премьер-министра Бойко Борисова.

Напомним, массовые выступления за отставку правительства и генерального прокурора, а также за искоренение коррупции в исполнительной власти беспрерывно идут по всей стране уже около двух месяцев. Акции проходили мирно и состояли главным образом в блокаде центральных перекрестков и государственных зданий в столице и ряде городов.

Как показал самый последний опрос социологического агентства Gallup, 62% болгар поддерживают протесты, за отставку правительства выступают 58,9%, проведения досрочных выборов желает половина опрошенных.